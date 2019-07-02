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Дорогие сердцу имена…

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дорогие сердцу имена…

Дед! Спасибо, что ты был на свете,

Что нас от горя заслонил…

Эти строки из стихотворения Екатерины Бауткиной золотыми буквами вписаны в семейный альбом Ирины Щеглик из г.п. Вороново. Для ее семьи это не просто слова, а дань уважения и памяти о героях Победы. По крупице Ирина вместе с родными собирала сведения о своих предках, ветеранах Великой Отечественной войны — Кирилле Никитовиче и Тимофее Кирилловиче Тимофеевых. И бережно создавала «альманах» их боевого пути. В него вошли боевые награды, фотографии давно минувших лет, выписки из приказов и многое другое.

— Собрать сведения о дедушке Тимофее было намного легче, чем о его отце Кирилле, — делится И. Щеглик. — Как-то во время поисков в интернете набрела на электронную версию издания «Книга Памяти. Красноярский край. Том 2». В ней и нашла имя прадедушки, уроженца села Пакатеево Красноярского края. Оттуда узнала, что в советскую армию он был призван в 1941 году. В октябре 1943 года рядовой Тимофеев погиб в бою и похоронен в г. Городня Черниговской области. Оказывается в год гибели Кирилла Никитовича ряды Красной Армии пополнил его сын…

Тимофей Тимофеев родился в 1925 году в крестьянской семье. До войны трудился в колхозе на малой родине. В 1941-м был направлен на курсы машинно-тракторной станции, на которой затем трудился год. Но решил, что работа в тылу не для него. Прошел подготовку в 129-м стрелковом полку и ушел на фронт.

Боевой путь Тимофея Кирилловича отмечен наградами — двумя орденами «Красной Звезды», орденом Славы ІІІ степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Столь большое их количество не случайно. Солдат не раз в боях проявлял отвагу.


Дорогие сердцу имена…

К первому ордену «Красной Звезды» Тимофей Кириллович был представлен в 1944 году. В наградном листе отмечено: «Работая в начале боев помощником наводчика, своевременно доставлял патроны к пулемету и указывал цели. После ранения наводчика товарищ Тимофеев быстро занял его место и огнем пулемета уничтожил 25 солдат противника и две огневые точки». Вскоре Тимофей Кириллович был назначен командиром одного из экипажей зенитно-пулеметной роты бронетранспортеров 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой армии. В 1945-м в деревне Нидер-гроппс в боях с фашистами его экипаж уничтожил вместе с колонной из восьми машин 15 солдат противника. Командир лично взял в плен пятерых немцев. Чуть позже в этой же деревне своим расчетом сбил вражеский самолет. Были и другие победные бои младшего сержанта Тимофеева.

После войны Тимофей Кириллович не оставил военное дело. Вначале служил заместителем командира батареи по политчасти в Киевском военном округе, затем начальником административно-хозяйственной части Темнинского райвоенкомата Московского военного округа. В конце пятидесятых он сменил солдатскую шинель на гражданский костюм. Был инструктором КПСС, освобожденным секретарем партийных организаций, возглавлял совет ветеранов Великой Отечественной войны в городе Гжатске Смоленской области.

— Наша семья гордится тем, что мы — наследники солдат Победы, — говорит Ирина Щеглик. — Сына назвала в честь дедушки — Тимофеем. С малых лет он знает о своих героических предках, поэтому, уверена, передаст эстафету памяти своим детям, внукам и правнукам.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото из архива семьи

Ирины ЩЕГЛИК.

 
 
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Дед! Спасибо, что ты был на свете, Что нас от горя заслонил… Эти строки из стихотворения Екатерины Бауткиной золотыми буквами вписаны в семейный альбом Ирины...
 
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