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В Пинском районе накануне Дня Независимости Беларуси ветеранов войны навестили с поздравлениями и подарками

03.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе накануне Дня Независимости Беларуси ветеранов войны навестили с поздравлениями и подарками
Накануне Дня Независимости Республики Беларусь представители местной власти навестили ветеранов войны, поздравили их с юбилеем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и вручили подарки.

3 июля – еще один красный день в календаре, за который особая благодарность защитникам Родины, завоевавшим для нас в годы Великой Отечественной войны победу и мирное будущее.

Накануне праздника уважаемых ветеранов, которых в нашем районе осталось 26, навестили с поздравлениями и подарками. Один из адресов – деревня Морозовичи, где живет участник войны Николай Алексеевич Гаврилович. От имени районного исполнительного комитета его поздравил Михаил Заранко, председатель районной ветеранской организации. Председатель Лопатинского сельисполкома Александр Мойсеянчик выполнил поручение военного комиссара и вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». В лице Николая Гавриловича нашла адресата и открытка-треугольник. Так в рамках акции «Беларусь помнит» ветеранов поздравил территориальный центр социального обслуживания населения. Присоединился к добрым словам и Аркадий Палейчук, руководитель районной организации общества инвалидов, который также приехал навестить Николая Гавриловича.

Напомним, что по соответствующему указу Президента в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков было предусмотрено оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны. Суммы в размере от 650 до 2 000 рублей должны были быть вы-плачены до 1 июля.

Гости тепло поблагодарили солдата войны за вклад в победу, пожелали здоровья и долгих лет жизни. В декабре Николаю Гавриловичу исполнилось 95 лет.


В Пинском районе накануне Дня Независимости Беларуси ветеранов войны навестили с поздравлениями и подарками

«…и на груди его светилась медаль за город Будапешт». Николай Гаврилович хорошо помнит тяжёлые бои за столицу Венгрии

Наша газета не так давно посвятила очерк этому неординарному человеку. Поэтому не будем пересказывать его биографию, а вспомним лишь, что судьба подарила ему счастливый случай, когда во время войны пулеметная очередь прошла по касательной, разорвав одежду, но не коснувшись самого солдата. Тогда ему сказали, что родился в рубашке и проживет сто лет. Знала судьба, кому подарить долгую жизнь: Николай Гаврилович вернулся в родные Морозовичи, стал отличным семьянином, хозяином, достойным работником в сельском хозяйстве. Сегодня, когда уже в преклонном возрасте, его самой большой радостью является семья – две дочери, пятеро внуков, четверо правнуков и праправнук, который окончил первый класс.

– Раньше, когда желали прожить до ста лет, это казалось чем-то далеким, чего не может быть, – рассуждает Николай Алексеевич, улыбаясь. – А сегодня это уже ближе. Может, и доживу…

Живите долго, ветераны!

Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото автора.

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