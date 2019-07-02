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В Пинском районе накануне Дня Независимости Беларуси ветеранов войны навестили с поздравлениями и подарками
03.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
3 июля – еще один красный день в календаре, за который особая благодарность защитникам Родины, завоевавшим для нас в годы Великой Отечественной войны победу и мирное будущее.
Накануне праздника уважаемых ветеранов, которых в нашем районе осталось 26, навестили с поздравлениями и подарками. Один из адресов – деревня Морозовичи, где живет участник войны Николай Алексеевич Гаврилович. От имени районного исполнительного комитета его поздравил Михаил Заранко, председатель районной ветеранской организации. Председатель Лопатинского сельисполкома Александр Мойсеянчик выполнил поручение военного комиссара и вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». В лице Николая Гавриловича нашла адресата и открытка-треугольник. Так в рамках акции «Беларусь помнит» ветеранов поздравил территориальный центр социального обслуживания населения. Присоединился к добрым словам и Аркадий Палейчук, руководитель районной организации общества инвалидов, который также приехал навестить Николая Гавриловича.
Напомним, что по соответствующему указу Президента в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков было предусмотрено оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны. Суммы в размере от 650 до 2 000 рублей должны были быть вы-плачены до 1 июля.
Гости тепло поблагодарили солдата войны за вклад в победу, пожелали здоровья и долгих лет жизни. В декабре Николаю Гавриловичу исполнилось 95 лет.
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