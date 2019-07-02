Замминистра юстиции Н.М. Старовойтов провёл приём граждан в Пинском райисполкоме

Источник материала: Полесская правда

28 июня выездной прием граждан в Пинском районном исполнительном комитете провел заместитель министра юстиции Республики Беларусь Н.М. Старовойтов. Тематика встречи с гражданами касалась вопросов, относящихся к компетенции Министерства юстиции Республики Беларусь.



Жительница Пинска обратилась на прием с жилищным вопросом. Ее дочери по наследству от отца осталось жилье – неприватизированная квартира. Однако, как рассказала заявительница, квартира непригодна для проживания. Средств для капитального ремонта у дочери нет. Женщина поинтересовалась, может ли ее дочь снова стать на учет нуждающихся и есть ли у нее право на льготный кредит для строительства жилья. Н.М. Старовойтов отметил, что жилищные вопросы – одни из самых острых и серьезных. На сегодняшний момент правовых оснований поставить девушку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий нет, так как, согласно документам, ее жилье пригодно для проживания, хоть на данный момент и не соответствует санитарным нормам. Но решение комиссии заявительница может обжаловать. Николай Михайлович поручил соответствующим службам горисполкома тщательно изучить сложившуюся ситуацию и оказать возможную помощь в разрешении вопроса в рамках законодательства.

Житель Пинска обратился на прием к заместителю министра юстиции по вопросу работы отдела принудительного исполнения Пинского района и г. Пинска. По его мнению, взыскание денежных средств с должника ведется в недостаточно полной мере. Н.М. Старовойтов пообещал поставить этот вопрос на контроль.

Анна ВЛАДИМИРОВА.

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