В Пинске в завтрашнего дня изменится расписание городских автобусов

В автобусном парке предупредили, что 3 июля в связи с празднованием Дня Независимости обслуживание городских регулярных маршрутов будет производиться по расписанию выходного дня (по воскресенью).
Пригородные маршруты будут обслуживаться по расписанию среды (с отменой экспрессного маршрута Пинск — Логишин отправлением от АВ «Пинск» 05.48 и пригородного маршрута Пинск — Пинковичи, отправлением от АВ «Пинск» 07.32, 13.10 и 17.10), кроме того отменяется междугородный маршрут Пинск — Брест (отправлением от АВ «Пинск» в 07.00).