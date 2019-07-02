ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске в завтрашнего дня изменится расписание городских автобусов

03.07.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске в завтрашнего дня изменится расписание городских автобусов
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 3 июля по 31 августа изменится расписание городского автотранспорта.

Изменения коснутся маршрутов №№ 1, 4, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 43, 44, 47.

  1. Незначительное сокращение количества выполняемых рейсов на регулярных городских маршрутах №№ 1, 4, 5, 6, 10, 13, 17, 24, 29, 47.
  2. Продление схемы движения автобусов по маршруту № 19 до района индивидуальной застройки «Красичин» с одновременным упразднением маршрута № 33. Наименование временного маршрута – № 39.
  3. Перевод ежедневного маршрута № 25 на обслуживание по дням недели. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
  4. Отмена рейсов на маршруте № 27 отправлением от остановочного пункта «Альбрехтово» в 10.50, 11.40, 12.24 и 15.05 по рабочим дням, в 10.41, 11.19, 11.55 и 15.12 – по выходным дням.
  5. Сокращение схем движения автобусов по маршрутам № 34 и № 43 путем формирования на ДП «Радужный» вместо ДП «Центральная больница».
  6. Отмена рейсов на  маршруте  №  44 отправлением  от ДП «Центральная больница» в 11.30, 12.02, 12.27, 12.52, 13.25, 13.50, 14.28, 15.16, 16.05.

Новое расписание доступно сайте перевозчика.

В автобусном парке предупредили, что 3 июля в связи с празднованием Дня Независимости обслуживание городских регулярных маршрутов будет производиться по расписанию выходного дня (по воскресенью).

Пригородные маршруты будут обслуживаться по расписанию среды (с отменой экспрессного маршрута Пинск — Логишин отправлением от АВ «Пинск» 05.48 и пригородного маршрута Пинск — Пинковичи, отправлением от АВ «Пинск» 07.32, 13.10 и 17.10), кроме того отменяется междугородный маршрут Пинск — Брест (отправлением от АВ «Пинск» в 07.00).

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинском районе масштабно отметят День Независимости Республики Беларусь
Массовая уборка зерновых начнётся в Пинском районе не сегодня завтра »
Новости дня
Новости разные
 
3 ліпеня – 75 год Незалежнасці Рэспублікі Беларусь!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика