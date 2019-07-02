В Пинске в завтрашнего дня изменится расписание городских автобусов

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», с 3 июля по 31 августа изменится расписание городского автотранспорта.

Изменения коснутся маршрутов №№ 1, 4, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 43, 44, 47.

Незначительное сокращение количества выполняемых рейсов на регулярных городских маршрутах №№ 1, 4, 5, 6, 10, 13, 17, 24, 29, 47. Продление схемы движения автобусов по маршруту № 19 до района индивидуальной застройки «Красичин» с одновременным упразднением маршрута № 33. Наименование временного маршрута – № 39. Перевод ежедневного маршрута № 25 на обслуживание по дням недели. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Отмена рейсов на маршруте № 27 отправлением от остановочного пункта «Альбрехтово» в 10.50, 11.40, 12.24 и 15.05 по рабочим дням, в 10.41, 11.19, 11.55 и 15.12 – по выходным дням. Сокращение схем движения автобусов по маршрутам № 34 и № 43 путем формирования на ДП «Радужный» вместо ДП «Центральная больница». Отмена рейсов на маршруте № 44 отправлением от ДП «Центральная больница» в 11.30, 12.02, 12.27, 12.52, 13.25, 13.50, 14.28, 15.16, 16.05.

Новое расписание доступно сайте перевозчика.

В автобусном парке предупредили, что 3 июля в связи с празднованием Дня Независимости обслуживание городских регулярных маршрутов будет производиться по расписанию выходного дня (по воскресенью).

Пригородные маршруты будут обслуживаться по расписанию среды (с отменой экспрессного маршрута Пинск — Логишин отправлением от АВ «Пинск» 05.48 и пригородного маршрута Пинск — Пинковичи, отправлением от АВ «Пинск» 07.32, 13.10 и 17.10), кроме того отменяется междугородный маршрут Пинск — Брест (отправлением от АВ «Пинск» в 07.00).