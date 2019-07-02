WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Источник материала: Tut.by

Всемирное антидопинговое агентство (WADA/ВАДА) сообщило, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб, пишет МАТЧ.



Фото: ru.delfi.lt

В январе ВАДА получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. Из них были выделены наиболее подозрительные — 578 допинг-проб у 298 человек. По состоянию на конец июня были проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 спортсменам.

Отмечается, что организация предоставила международным спортивным федерациям (которые займутся проверкой информации) первую часть проанализированных данных московской лаборатории с пакетами доказательств нарушений антидопинговых правил. После расследований федерации примут решение по каждому спортсмену.

Ранее большая часть данных допинг-проб московской лаборатории была передана независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил — AIU, созданному ИААФ.