Юбилейные вехи истории нашей... Александр Иванович Булак с поздравлением для ивьевчан

Источник материала: Ивьевский край

Александр Иванович БУЛАК, председатель Ивьевского районного исполнительного комитета:





- Уважаемые жители Ивьевщины и гости нашего города! Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником - Днем Независимости Республики Беларусь и с одной из самых эпохальных для нашей страны исторических дат - 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны!

На историческом пути нашей страны были славные и героические времена, к сожалению, не миновали ее и трагические события. Долг каждого гражданина – свято чтить память об этом.

3 июля мы испытываем чувство гордости за советских воинов-победителей, освободивших от немецко-фашистских захватчиков город Минск и вернувших благодаря проявленным мужеству и героизму долгожданный мир на родную землю и в страны Европы, также подвергшимся всем ужасам фашистского режима.

Для белорусского народа освобождение уже в далеком 1944-м стало важнейшим событием, определившим его дальнейшую судьбу. Поэтому не меркнет слава отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Очень жаль, что с каждым годом все меньше остается живых участников и свидетелей беззаветного мужества и героизма советского народа. Выражаю слова сердечной благодарности нашим уважаемым ветеранам войны за вклад в Великую Победу! Мы помним о тех, кто пал на полях сражений и ушел в вечность в мирное время. Уважение и почет от благодарных потомков по праву звучат и в адрес тех, кто в первые послевоенные годы поднимал из руин города и села, возрождал народное хозяйство.

Благодаря поколению наших прадедов, дедов, отцов сегодня мы живем в независимой и благополучной стране, где руководствуются принципами социальной справедливости, ценят и берегут политическую стабильность, а международные отношения выстраивают с позиции добрососедства, миролюбия и невмешательства во внутренние дела других государств.

Жители суверенной Республики Беларусь могут с уверенностью смотреть в завтрашний день, получать достойное образование, спокойно трудиться, растить детей. Государством поддерживается и укрепляется институт семьи и материнства, ценится профессионализм, предприимчивость и частная инициатива, сохраняются культурные и духовные традиции белорусского народа.

В центре внимания всегда остается человек, повышение уровня его благосостояния. Но ведь многое зависит и от каждого из нас, от желания добросовестно трудиться, заботиться о благополучии собственной семьи.





3 июля мы, ивьевчане, уже по традиции отмечаем и свой региональный праздник – День города. В этом году особое звучание торжеству придают юбилейные 575 лет с первого упоминания об Ивье в письменных источниках. Почти шесть веков назад это место стало для кого-то из далеких наших предков родным домом, малой родиной, благословенной землей, которую они защищали и берегли, облагораживали - творили ее историю, чтобы передать все это нам - потомкам. А сейчас наше время – преумножать ее богатство своим трудом, сберечь для своих детей и внуков неповторимую красоту ее природных ландшафтов.

Сегодня хочется выразить слова благодарности всем ивьевчанам, которые на своих рабочих местах проявляют высокий профессионализм и максимальную ответственность, тем самым внося весомый вклад в общий результат достижений своих трудовых коллективов, а в итоге способствуя социально-экономическому развитию района, Гродненщины, целой страны.

Благодаря лучшим труженикам села стабильно работает сельская отрасль. По итогам работы за полугодие наблюдается положительная динамика в прогнозных показателях по производству мяса крупнорогатого скота, в молочной отрасли. Сейчас на полях полным ходом идет кормозаготовка, не за горами уборочная страда. Надеемся, что хлебный каравай этого сельскохозяйственного года будет значительно весомей предыдущего.

Достигнута высокая динамика во внешнеэкономической деятельности. За пять месяцев текущего года ее объем составил 125% к аналогичному периоду 2018 года. Экспортно-импортные операции осуществляются с 23 странами мира, при этом продукция экспортируется на рынки 16 государств. Основная доля (более 40 %) в общем объеме экспорта товаров принадлежит ООО «ЛидаТехмаш». Успешно торгует и ООО «Фабрика Ромакс», значительный прирост экспорта товаров отмечается и в других частных предприятиях. Развит экспорт транспортных услуг, стоит задача по увеличению объемов туристических, медицинских и прочих деловых услуг.

В экономику района в немалых объемах привлекаются прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Доведенное на 2019 год задание по данному показателю удалось выполнить в полном объеме уже в апреле. В немалой степени этому поспособствовала успешная деятельность недавно открывшегося на территории района предприятия - ООО «Фориния».

Надо отметить, что благодаря проводимой райисполкомом целенаправленной инвестиционной деятельности, включающей налаживание экономических связей и расширение деловых кругов через презентацию региона на всевозможных бизнес-форумах и во время официальных встреч с потенциальными партнерами, через проведение аукционов по продаже неиспользуемых производственных площадок и иные мероприятия заметно выросло присутствие на территории района успешных предприятий частной формы собственности, о чем свидетельствует их удельный вес в общем объеме чистой выручки - более 80%.

На территории района успешно развивается торговля. За последнее время в городе и на селе появилось немало новых торговых объектов, в том числе крупных сетевиков. Вот и 3 июля радушно встретит первых покупателей еще один новый магазин, который расположился по ул. Красноармейской. Помним о просьбе ивьечан, проживающих на окраинах города: в районе райбольницы и улиц Ленина и Советской, и активно предлагаем потенциальным инвесторам сформированные для продажи участки под строительство торговых объектов.

Со стороны районной исполнительной власти, местных органов управления и самоуправления уделяется большое внимание оптимальному решению всех вопросов, связанных с жизнеобеспечением населения, включающих такие важные аспекты, как качественное развитие социальной сферы, создание инфраструктуры населенных пунктов, проведение благоустройства, ремонт дорог, решение вопросов пожарной безопасности и т.п.

В связи с проведением в минувшем году в нашем районе областного фестиваля-ярмарки «Дожинки» нам удалось сделать очень многое в плане благоустройства не только города, но и агрогородков Ивьевщины, произвести ремонты на объектах социальной сферы, привести в порядок немало километров дорог. Реконструирован мост по ул. К. Маркса, заметно преобразились набережная и территория у старой мельницы, стадион Ивьевской СШ, районный центр культуры и досуга. После реконструкции старого общежития семь молодых специалистов района вселились в комфортабельные и уютные квартиры.

И сейчас продолжается реконструкция объектов социальной сферы. Большой ремонт помещений и фасада здания ведется в центральной районной больницы, будет благоустроена и прилегающая территория. Продолжаются ремонтные работы в спортзале и помещениях Бакштовского д/с-СШ. В обновленное после капитального ремонта здание недавно переехали работники культуры аг. Трабы.

Большое внимание районное руководство уделяет вопросу обеспечения жильем многодетных семей. Планируется строительство 40-квартирного дома. Хочется, чтобы все дети росли в условиях комфорта, а также семейного благополучия, которое уже зависит только от родительской ответственности. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать ивьевчанам, чтобы в их семьях царили взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть дети строят свое будущее, окруженные материнской и отцовской заботой и поддержкой. Пусть у детей всегда будет повод гордиться нами - родителями, тогда и у нас будет еще больше поводов для радости за их успехи!

Хочу обратиться к нашей молодежи, которая стоит на старте самостоятельной взрослой жизни или только-только начинает свой трудовой путь. Пусть вам сопутствует удача в достижении поставленных целей! Будьте уверены в собственных силах, прославляйте Ивьевщину своими победами в учебе, труде, спорте, искусстве!

Нет ближе и родней земли, чем та, где ты родился и вырос, где видны плоды твоего труда. Поздравляю всех, для кого Ивьевщина – малая родина, кто здесь живет, кто живет за пределами района или в другой стране, но по возможности навещает родной уголок, а мысленно возвращается сюда снова и снова. С праздником города вас!

Выражаю слова сердечной признательности нашим гостям, которые приехали из далеких городов-побратимов, из других регионов нашей страны, чтобы вместе с нами праздновать День Независимости Республики Беларусь и наш региональный праздник!

Мира, благополучия, добра всем!