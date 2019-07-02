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Шоколадно-мятный мусс, лимонный тарт и брауни с фундуком. Три десерта для сладкого выходного посреди недели

03.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раз уж нам выпал выходной в среду (да-да, ни туда ни сюда — из города не уехать), предлагаем его подсластить. Мы подобрали три проверенных рецепта вкусных десертов (приготовлено и опробовано автором!) и делимся ими. Готовьте смело — все получится.

Шоколадно-мятный мусс


Ингредиенты на 4 порции

Для мятного мусса:

  • 200 г сливок (33% жирности);
  • 120 г белого шоколада;
  • 3 яичных желтка;
  • Пучок мяты;
  • 5 г желатина;

Для шоколадного мусса:

  • 100 г сливок (33% жирности);
  • 70 г темного шоколада;
  • 5 г желатина.

Как готовим?

1. Желатин — и для мятного мусса, и для шоколадного — замачиваем в холодной воде.

2. Мяту моем, обрываем листья, кладем их в сотейник, заливаем 100 г сливок, доводим до кипения.

3. Взбиваем мятно-сливочную смесь блендером, даем час настояться, процеживаем через сито и снова отправляем в сотейник.

4. Добавляем в смесь желтки и при интенсивном помешивании нагреваем массу до легкого загустения.

5. Выкладываем в смесь белый шоколад и 5 г замоченного желатина, взбиваем массу блендером, оставляем остывать.

6. Взбиваем миксером 100 г сливок до устойчивых пиков, перекладываем их в остывший мятный мусс, аккуратно перемешиваем до однородности.

7. Наливаем в сотейник 100 г сливок, нагреваем, но не доводим до кипения.

8. Заливаем теплыми сливками темный шоколад, размешиваем до однородности, добавляем оставшийся желатин, взбиваем блендером и раскладываем мусс в стаканы.

9. Ставим шоколадный мусс в холодильник, чтоб он застыл.

10. На шоколадный слой выкладываем мятный мусс, отправляем застывать в холодильник.

11. Застывший мусс украшаем взбитыми сливками, шоколадом, шоколадной крошкой и мятой.

Лимонный тарт с меренгой


Ингредиенты:

Для основы 20−22 см:

  • 250 г муки;
  • 120 г холодного сливочного масла;
  • 3−4 чайные ложки ледяной воды;
  • Щепотка соли.

Для лимонной начинки:

  • 150 мл воды;
  • 200 г сахара;
  • 2 лимона;
  • 4 желтка;
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала.

Для меренги:

  • 2 белка;
  • 200 г сахара.

Как готовим?

1. Муку смешиваем с солью и порезанным на небольшие кусочки холодным маслом, растираем руками в крошку.

2. Понемногу добавляем в крошку воду, пока не замесится плотное тесто, оно должно не липнуть к рукам, но легко формироваться в шар.

3. Оборачиваем тесто пищевой пленкой, убираем на час в холодильник.

4. Духовку разогреваем до 180 градусов.

5. Раскатываем охлажденное тесто на пергаменте в круг толщиной 3−4 мм.

6. Перекладываем тесто в форму, обминаем и ровняем края, накалываем дно заготовки вилкой.

7. Накрываем заготовку пергаментом, кладем на него груз — фасоль или рис.

8. Выпекаем основу 20 минут, потом вынимаем груз и печем еще минут 15 до золотистого цвета.

9. Лимоны моем, снимаем с них цедру мелкой теркой, выжимаем сок.

10. В кастрюле смешиваем крахмал, воду и цедру с соком, на маленьком огне, постоянно помешивая доводим массу до загустения.

11. Вводим в чуть остывшую смесь желтки и перемешиваем все миксером.

12. Выкладываем крем в песочную основу, разравниваем.

13. В миске смешиваем белки и сахар, взбиваем смесь до жестких пиков.

14. Покрываем меренгой тарт, ставим изделие на 10 минут в духовку или запекаем меренгу горелкой.

Брауни с фундуком


Ингредиенты:

  • 120−130 г сливочного масла;
  • 100 г сахара;
  • 100 г темного шоколада (не меньше 70% какао);
  • 50 г молочного шоколада;
  • 100 г очищенного фундука;
  • 60 г муки;
  • 2 яйца;
  • Щепотка соли.

Как готовим?

1. Разогреваем духовку до 180 °C.

2. Шоколад и сливочное масло растапливаем на водяной бане, перемешиваем до однородности.

3. Рубим фундук на небольшие кусочки.

4. Взбиваем яйца с сахаром и солью.

5. Вливаем шоколадно-масляную смесь в яйца и перемешиваем.

6. Добавляем муку и орехи, снова тщательно перемешиваем.

7. Застилаем форму 10 на 20 см пергаментом (края бумаги должны заходить на стенки формы на 5−7 см.

8. Перекладываем тесто в форму, разравниваем и выпекаем 20−25 минут.

9. Готовый и остывший брауни вынимаем из формы, поливаем растопленным на водяной бане молочным шоколадом, украшаем дробленым фундуком.

 
 
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Раз уж нам выпал выходной в среду (да-да, ни туда ни сюда - из города не уехать), предлагаем его подсластить. Мы подобрали три проверенных рецепта вкусных десертов...
 
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