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Шоколадно-мятный мусс, лимонный тарт и брауни с фундуком. Три десерта для сладкого выходного посреди недели
Источник материала: Tut.by
Раз уж нам выпал выходной в среду (да-да, ни туда ни сюда — из города не уехать), предлагаем его подсластить. Мы подобрали три проверенных рецепта вкусных десертов (приготовлено и опробовано автором!) и делимся ими. Готовьте смело — все получится.
Шоколадно-мятный мусс
Ингредиенты на 4 порции
Для мятного мусса:
Для шоколадного мусса:
Как готовим?
1. Желатин — и для мятного мусса, и для шоколадного — замачиваем в холодной воде.
2. Мяту моем, обрываем листья, кладем их в сотейник, заливаем 100 г сливок, доводим до кипения.
3. Взбиваем мятно-сливочную смесь блендером, даем час настояться, процеживаем через сито и снова отправляем в сотейник.
4. Добавляем в смесь желтки и при интенсивном помешивании нагреваем массу до легкого загустения.
5. Выкладываем в смесь белый шоколад и 5 г замоченного желатина, взбиваем массу блендером, оставляем остывать.
6. Взбиваем миксером 100 г сливок до устойчивых пиков, перекладываем их в остывший мятный мусс, аккуратно перемешиваем до однородности.
7. Наливаем в сотейник 100 г сливок, нагреваем, но не доводим до кипения.
8. Заливаем теплыми сливками темный шоколад, размешиваем до однородности, добавляем оставшийся желатин, взбиваем блендером и раскладываем мусс в стаканы.
9. Ставим шоколадный мусс в холодильник, чтоб он застыл.
10. На шоколадный слой выкладываем мятный мусс, отправляем застывать в холодильник.
11. Застывший мусс украшаем взбитыми сливками, шоколадом, шоколадной крошкой и мятой.
Лимонный тарт с меренгой
Ингредиенты:
Для основы 20−22 см:
Для лимонной начинки:
Для меренги:
Как готовим?
1. Муку смешиваем с солью и порезанным на небольшие кусочки холодным маслом, растираем руками в крошку.
2. Понемногу добавляем в крошку воду, пока не замесится плотное тесто, оно должно не липнуть к рукам, но легко формироваться в шар.
3. Оборачиваем тесто пищевой пленкой, убираем на час в холодильник.
4. Духовку разогреваем до 180 градусов.
5. Раскатываем охлажденное тесто на пергаменте в круг толщиной 3−4 мм.
6. Перекладываем тесто в форму, обминаем и ровняем края, накалываем дно заготовки вилкой.
7. Накрываем заготовку пергаментом, кладем на него груз — фасоль или рис.
8. Выпекаем основу 20 минут, потом вынимаем груз и печем еще минут 15 до золотистого цвета.
9. Лимоны моем, снимаем с них цедру мелкой теркой, выжимаем сок.
10. В кастрюле смешиваем крахмал, воду и цедру с соком, на маленьком огне, постоянно помешивая доводим массу до загустения.
11. Вводим в чуть остывшую смесь желтки и перемешиваем все миксером.
12. Выкладываем крем в песочную основу, разравниваем.
13. В миске смешиваем белки и сахар, взбиваем смесь до жестких пиков.
14. Покрываем меренгой тарт, ставим изделие на 10 минут в духовку или запекаем меренгу горелкой.
Брауни с фундуком
Ингредиенты:
Как готовим?
1. Разогреваем духовку до 180 °C.
2. Шоколад и сливочное масло растапливаем на водяной бане, перемешиваем до однородности.
3. Рубим фундук на небольшие кусочки.
4. Взбиваем яйца с сахаром и солью.
5. Вливаем шоколадно-масляную смесь в яйца и перемешиваем.
6. Добавляем муку и орехи, снова тщательно перемешиваем.
7. Застилаем форму 10 на 20 см пергаментом (края бумаги должны заходить на стенки формы на 5−7 см.
8. Перекладываем тесто в форму, разравниваем и выпекаем 20−25 минут.
9. Готовый и остывший брауни вынимаем из формы, поливаем растопленным на водяной бане молочным шоколадом, украшаем дробленым фундуком.
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Шоколадно-мятный мусс, лимонный тарт и брауни с фундуком. Три десерта для сладкого выходного посреди недели
Раз уж нам выпал выходной в среду (да-да, ни туда ни сюда - из города не уехать), предлагаем его подсластить. Мы подобрали три проверенных рецепта вкусных десертов...
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