«Чем раньше девочка родит, тем лучше». Мнение о том, почему нас заставляют рожать, скрывая риски

Источник материала: Tut.by

На днях заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области заявила, что девушкам не нужно выбирать образование в ущерб материнству, потому что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ее поколение, и тем лучше для самой женщины». О том, почему все решают за женщину, как ей лучше, рассуждает наш колумнист Анна Петрова.



Фото: zebra-tv.ru

Такие заявления даже не удивляют — это всего лишь очередная капля в море системного подхода под названием «тебе еще рожать». И даром что новость из России — у нас ровно то же самое: и рожайте пораньше, и рожайте побольше, и все болезни роды лечат, ага. Пролайферские организации работают на совесть.

Девочек начинают готовить к рождению детей чуть ли не с раннего детства. Стоит только вспомнить обо всех этих резиновых пупсах с сосками и бутылочками, игрушечных колясках для кукол и прочих атрибутах «молодой мамы». Корми, укачивай, нянчись — тренируйся. Ты — будущая мать.

Чужие люди (как правило, дяди) постоянно делают замечания юным курящим девушкам. И не то чтобы «ты умрешь от рака легких», а непременный железобетонный аргумент: «Тебе еще рожать!». Тот же аргумент, помнится, мы слышали с самого детства, если сидели на камнях или холодных лестничных ступеньках.

И все те же чужие дяди — представители вузов на уроках профориентации — спустя несколько лет, в выпускных классах, скажут нам: «Все это для мальчиков, а вам главное — родить. Это ваше предназначение».





При этом никто не рассказывает мальчикам о том, что они будущие отцы, которые наравне с женщиной участвуют в зачатии. Что их здоровье не менее важно, что им тоже не стоит курить и употреблять алкоголь. Что все это точно так же напрямую скажется на здоровье будущего поколения. Нет, мужчина, как обычно, просто мимо проходил. Дети и тикающие биологические часики — это исключительно женская проблема, а мужчина в любом возрасте о-го-го и молодец (спойлер: нет).

Эти самые часики — несокрушимая глыба, пошатнуть которую, судя по всему, не способны никакие идеи феминизма, никакие движения чайлдфри.

— Когда рожать, когда детей? — лидер среди бестактных вопросов, которые вправе задавать женщине все кому не лень, начиная от участкового врача в поликлинике и соседей по подъезду и заканчивая сердобольными тетушками, мечтающими понянчить щекастых младенчиков.

Примечательно, что никого не волнует контекст: замужем ты или нет, есть тебе от кого рожать или нет, хочешь ты рожать или нет. Никто не задумывается о том, а не лечишься ли ты десять лет от бесплодия, не перенесла ли недавно пятый подряд выкидыш, не похоронила ли ребенка сразу после родов… Пора рожать — давай рожай.





А если не родишь, ты просто биологический мусор. Можешь занять крутую и высокооплачиваемую должность, купить пентхаус в центре и пять раз год ездить на Бали, но все равно будешь вызывать снисходительную жалость, потому что «счастье материнства ни на какие деньги не променяешь». Несчастная, ущербная, не настоящая женщина.

Женщина без детей не имеет права на какое-то там мнение. «Сначала роди — потом будешь говорить» — обычный аргумент в любых публичных спорах. А уж если это тема грудного вскармливания, вакцинации или орущих в самолетах детей… То просто закрой рот, тебе-то откуда знать?

Не познала радостей материнства — считай, не жила. Интересно, а почему речь всегда идет именно о радостях?





Почему никто особо не рассказывает нам, как беременность может подорвать женское здоровье, насколько опасны роды? Почему никто не говорит о разрывах, о послеродовом недержании мочи и геморрое, о крошащихся зубах и выпадающих волосах? Почему послеродовая депрессия все еще табуированная тема?

Потому что дети — это счастье. И потому что «официальная позиция Минздрава — повышение рождаемости».

Зато версия «для здоровья тебе надо родить» более чем распространена. Болезненные месячные? Акне? Вегетососудистая дистония? Мастопатия? Роди — и все пройдет. Да нет, вообще-то. Не прошло.

Так рождение ребенка становится не следствием осознанного, взвешенного решения, а результатом давления общества. Поэтому ребенок превращается для мамы не в нового, важного для нее человека, а в очередную галочку из списка обязательной жизненной программы — диплом, муж, роды. Или представляется спасением от одиночества, надеждой на стакан воды в старости… Но вот что стоило бы знать: проблемы не решаются с помощью детей, а когда они вырастут и уйдут, может стать еще больнее.

Единственная причина, по которой действительно нужно рожать детей — это желание рожать детей. Притом хорошо бы четко осознавать, что это действительно твое желание, без примеси долженствования, мнения окружающих, чувства долга неведомо перед кем и давления родственников. Родные хотят ребенка? Пусть сами себе и родят.





С этой точки зрения то же движение чайлдфри, вопреки всеобщему порицанию, отличный выбор, потому что он как минимум говорит об ответственном подходе к жизни. А не вот это вот: ай, рожу пятого-десятого — и будь что будет, потому что дал Бог зайку, даст и лужайку.

Все сказанное мной вовсе не значит, что рожать детей плохо, боже упаси. Плохо, что этот путь нам пытаются представить единственно верным и правильным. Устаревшая, патриархальная модель мироустройства не подразумевает осознанного подхода к рождению детей, потому что в целом не оставляет выбора. Она выдает нам только один правильный вариант ответа на вопрос «зачем я живу?»: «Чтобы выйти замуж и родить».

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