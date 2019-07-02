Спойлер: первый поход к гинекологу - это не страшно. Врач объясняет почему

Источник материала: Tut.by

Первый (да и не только) поход к гинекологу многим кажется пыткой. Что там со мной будут делать? А врач поймет, что я уже не девственница? Будет больно? Каким образом осматривают все внутри? Вопросов масса. Мы задали их врачу-гинекологу медицинского центра «Новый лекарь» Ирине Гологутской.



Ирина Гологутская. Стаж: 24 года. Фото: novolekar.by

Врач перескажет родителям все, что я отвечу?

— Врач имеет полное право рассказать родителям о наличии половой жизни у девушки, пока ей не исполнилось 18 лет.

Но если гинеколог заботится о чувствах пациентки, которая к нему пришла, то оповещать родственников он не будет. Ведь это личное дело девочки, которая доверилась врачу.

Раньше существовал документ об обязательном сопровождении несовершеннолетних в кабинет к гинекологу, но даже тогда в большинстве случаев мамы ждали за дверью.

Сегодня для девушек необходимыми считаются осмотры у врача-гинеколога в 3 года, в 7 лет, в 12, в 15, а дальше было бы отлично, если бы девочки не боялись и посещали врача ежегодно.

С 14 лет на профилактический осмотр можно приходить без письменного согласия родителей или другого законного представителя. Сопровождать девочку также не обязательно.

Я могу попросить врача ничего не рассказывать?

— Конечно, если девочка сама рассказала о своей половой жизни и врач понимает, что все нормально и насильственных действий не было. Поверьте, никто на вас косо не посмотрит и уж точно не будет кричать: тем более что средний возраст начала половой жизни в Беларуси наступает с 16 лет .



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На самом деле гинекологи не имеют права констатировать наличие или отсутствие девственности. Констатация факта «было/не было» — это дело для судмедэксперта, и экспертизу проводят только по запросу правоохранительных органов. Если девочка говорит, что у нее не было половых контактов, а я вижу, что, скорее всего, они были, с моей стороны комментариев не будет, а тем более в присутствии родственников. Ведь главная задача осмотра — оценка здоровья девушки.

Зачем вообще нужны эти приемы?

При проведении плановых осмотров в 14−18 лет врач может задавать вопросы о том, как проходят месячные, нет ли болевых ощущений, беспокоят ли девушку какие-то выделения. Также гинеколог проверяет, нет ли аномалий развития и воспалительных процессов в женских половых органах.

Что сказать, если врач будет задавать некорректные вопросы?

Таких вопросов в этом кабинете просто быть не должно. Другое дело, что многих смущают совершенно обычные вопросы.



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На плановом медосмотре врач имеет право задавать любые вопросы, касающиеся интимной жизни и всего, что с ней связано. Вопрос, который заставляет краснеть большинство девушек: «Был ли половой контакт?» — самый нормальный вопрос для врача-гинеколога.

Ведь именно этот вопрос определяет, как будет проходить осмотр. Если полового контакта не было — ректально (через прямую кишку), а если был — то трансвагинально. В последнем случае врач работает с зеркалами и мазками.

Вопрос о том, во сколько началась половая жизнь, также довольно распространенный. Но тут уже каждая девушка вправе ответить так, как считает нужным.

А-а-а-а! Зеркала?! Будет же больно!

Да, скрывать не будем: при осмотре (особенно через прямую кишку) могут возникнуть неприятные ощущения, но болевой порог — штука индивидуальная. Бывает по-разному, и зачастую это зависит не столько от врача, сколько от особенностей восприятия пациентки. Ведь кто-то может сидеть спокойно и никак не реагировать, а кто-то испытывает сильный дискомфорт — хотя осматривает один и тот же врач.



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Но когда мы делаем гастроскопию или лечим зубы — это тоже неприятно. Тем не менее мы понимаем, что без этого не обойтись. С осмотром гинеколога примерно так же. Это ведь не SPA, а медицинская процедура. За исключением внештатных ситуаций, все зависит от страхов, которые действуют на подсознание и вызывают боль, а врачебный подход ко всем одинаковый.

В каких случаях нужно срочно бежать к гинекологу?

Никто не застрахован от внезапных болей, но чтобы лишний раз не паниковать, нужно знать список экстренных ситуаций:

слишком болезненные менструальные циклы или их нарушение;

появление нетипичных выделений;

зуд, боль и воспалительные процессы.

— Не пренебрегайте своим здоровьем и ежегодным походом к врачу, — советует Ирина. — Поверьте: гинекологи — одни из самых понимающих людей.