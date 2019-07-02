ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спойлер: первый поход к гинекологу - это не страшно. Врач объясняет почему

03.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый (да и не только) поход к гинекологу многим кажется пыткой. Что там со мной будут делать? А врач поймет, что я уже не девственница? Будет больно? Каким образом осматривают все внутри? Вопросов масса. Мы задали их врачу-гинекологу медицинского центра «Новый лекарь» Ирине Гологутской.


Ирина Гологутская. Стаж: 24 года. Фото: novolekar.by

Врач перескажет родителям все, что я отвечу?

— Врач имеет полное право рассказать родителям о наличии половой жизни у девушки, пока ей не исполнилось 18 лет.

Но если гинеколог заботится о чувствах пациентки, которая к нему пришла, то оповещать родственников он не будет. Ведь это личное дело девочки, которая доверилась врачу.

Раньше существовал документ об обязательном сопровождении несовершеннолетних в кабинет к гинекологу, но даже тогда в большинстве случаев мамы ждали за дверью.

Сегодня для девушек необходимыми считаются осмотры у врача-гинеколога в 3 года, в 7 лет, в 12, в 15, а дальше было бы отлично, если бы девочки не боялись и посещали врача ежегодно.

С 14 лет на профилактический осмотр можно приходить без письменного согласия родителей или другого законного представителя. Сопровождать девочку также не обязательно.

Я могу попросить врача ничего не рассказывать?

— Конечно, если девочка сама рассказала о своей половой жизни и врач понимает, что все нормально и насильственных действий не было. Поверьте, никто на вас косо не посмотрит и уж точно не будет кричать: тем более что средний возраст начала половой жизни в Беларуси наступает с 16 лет.


Фото: pixabay.com

На самом деле гинекологи не имеют права констатировать наличие или отсутствие девственности. Констатация факта «было/не было» — это дело для судмедэксперта, и экспертизу проводят только по запросу правоохранительных органов. Если девочка говорит, что у нее не было половых контактов, а я вижу, что, скорее всего, они были, с моей стороны комментариев не будет, а тем более в присутствии родственников. Ведь главная задача осмотра — оценка здоровья девушки.

Зачем вообще нужны эти приемы?

При проведении плановых осмотров в 14−18 лет врач может задавать вопросы о том, как проходят месячные, нет ли болевых ощущений, беспокоят ли девушку какие-то выделения. Также гинеколог проверяет, нет ли аномалий развития и воспалительных процессов в женских половых органах.

Что сказать, если врач будет задавать некорректные вопросы?

Таких вопросов в этом кабинете просто быть не должно. Другое дело, что многих смущают совершенно обычные вопросы.


Фото: pixabay.com

На плановом медосмотре врач имеет право задавать любые вопросы, касающиеся интимной жизни и всего, что с ней связано. Вопрос, который заставляет краснеть большинство девушек: «Был ли половой контакт?» — самый нормальный вопрос для врача-гинеколога.

Ведь именно этот вопрос определяет, как будет проходить осмотр. Если полового контакта не было — ректально (через прямую кишку), а если был — то трансвагинально. В последнем случае врач работает с зеркалами и мазками.

Вопрос о том, во сколько началась половая жизнь, также довольно распространенный. Но тут уже каждая девушка вправе ответить так, как считает нужным.

А-а-а-а! Зеркала?! Будет же больно!

Да, скрывать не будем: при осмотре (особенно через прямую кишку) могут возникнуть неприятные ощущения, но болевой порог — штука индивидуальная. Бывает по-разному, и зачастую это зависит не столько от врача, сколько от особенностей восприятия пациентки. Ведь кто-то может сидеть спокойно и никак не реагировать, а кто-то испытывает сильный дискомфорт — хотя осматривает один и тот же врач.


Фото: Reuters

Но когда мы делаем гастроскопию или лечим зубы — это тоже неприятно. Тем не менее мы понимаем, что без этого не обойтись. С осмотром гинеколога примерно так же. Это ведь не SPA, а медицинская процедура. За исключением внештатных ситуаций, все зависит от страхов, которые действуют на подсознание и вызывают боль, а врачебный подход ко всем одинаковый.

В каких случаях нужно срочно бежать к гинекологу?

Никто не застрахован от внезапных болей, но чтобы лишний раз не паниковать, нужно знать список экстренных ситуаций:

  • слишком болезненные менструальные циклы или их нарушение;
  • появление нетипичных выделений;
  • зуд, боль и воспалительные процессы.

— Не пренебрегайте своим здоровьем и ежегодным походом к врачу, — советует Ирина. — Поверьте: гинекологи — одни из самых понимающих людей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед первым походом к этому врачу возникает масса вопросов. Попробовали ответить на самые частые из них.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоколадно-мятный мусс, лимонный тарт и брауни с фундуком. Три десерта для сладкого выходного посреди недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика