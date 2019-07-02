 Поздравления Днём Независимости Республики Беларуси

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и жители Городокщины!

Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости и 75-ой годовщиной освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Этот день по праву является самым дорогим в жизни многих поколений и объединяет всех, кто чтит славную историю нашей Родины, верит в её достойное будущее и вносит свой вклад в её процветание.

Мы, благодарные потомки, преклоняемся перед доблестными фронтовиками, стойкими узниками фашистских лагерей и самоотверженными тружениками тыла, которые своим бессмертным подвигом в годы Великой Отечественной войны подарили нам возможность мирно жить и трудиться на свободной земле.

Уважаемые ветераны! Ваш подвиг неподвластен времени. Мы в вечном долгу перед всеми, кто осуществил, казалось бы, невозможное — выстоял, победил и поднял из руин и пепла нашу Родину. От всей души желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

История учит: обрести суверенитет — мало, надо уметь его защитить, отстоять и сберечь. Сегодня на каждом из нас лежит ответственность за мир и порядок на родной земле. Дорогие земляки, благодаря вашему добросовестному труду с каждым годом уютнее и краше становится наш городокский край. Все вместе мы стремимся к тому, чтобы были счастливы наши дети, здоровы родители, чтобы в согласии и достатке жили наши семьи.

С праздником вас, дорогие жители Городокщины! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и успехов в делах во благо родного края и нашей Родины. Пусть над нашей Беларусью всегда будет чистое мирное небо, а в ваших домах царят мир и согласие!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районный совет ветеранов





Дорогие жители района!

От всей души поздравляю вас с Днём Независимости Республики Беларусь и с очередной годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

День освобождения — особый праздник, олицетворяющий не только возрождение родного края, но и мужество, героизм отважных ветеранов, самоотверженность тех, кто восстанавливал родной край в послевоенные годы и тех, кто продолжает своим неустанным трудом и упорством являться примером будущему поколению, сохраняя и преумножая наследие прошлого.

Это неизменное напоминание о том, какой ценой были завоёваны свобода и возможность жить под мирным небом. Желаю всем жителям района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и радости!

Виктор МИРОШ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.