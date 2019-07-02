ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравления Днём Независимости Республики Беларуси

03.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и жители Городокщины!

 Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости и 75-ой годовщиной освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

  Этот день по праву является самым дорогим в жизни многих поколений и объединяет всех, кто чтит славную историю нашей Родины, верит в её достойное будущее и вносит свой вклад в её процветание.

Мы, благодарные потомки, преклоняемся перед доблестными фронтовиками, стойкими узниками фашистских лагерей и самоотверженными тружениками тыла, которые своим бессмертным подвигом в годы Великой Отечественной войны подарили нам возможность мирно жить и трудиться на свободной земле.

  Уважаемые ветераны! Ваш подвиг неподвластен времени. Мы в вечном долгу перед всеми, кто осуществил, казалось бы, невозможное — выстоял, победил и поднял из руин и пепла нашу Родину. От всей души желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

   История учит: обрести суверенитет — мало, надо уметь его защитить, отстоять и сберечь. Сегодня на каждом из нас лежит ответственность за мир и порядок на родной земле. Дорогие земляки, благодаря вашему добросовестному труду с каждым годом уютнее и краше становится наш городокский край.  Все вместе мы стремимся к тому, чтобы были счастливы наши дети, здоровы родители, чтобы в согласии и достатке жили наши семьи.

  С праздником вас, дорогие жители Городокщины! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и успехов в делах во благо родного края и нашей Родины. Пусть над нашей Беларусью всегда будет чистое мирное небо, а в ваших домах царят мир и согласие!

Районный исполнительный комитет  

Районный Совет депутатов    

Районный совет ветеранов

 

 Поздравления Днём Независимости Республики Беларуси

   

Дорогие жители района!

  От всей души поздравляю вас с Днём Независимости Республики Беларусь и с очередной годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

  День освобождения — особый праздник, олицетворяющий не только возрождение родного края, но и мужество, героизм отважных ветеранов, самоотверженность тех, кто восстанавливал родной край в послевоенные годы и тех, кто продолжает своим неустанным трудом и упорством являться примером будущему поколению, сохраняя и преумножая наследие прошлого.

  Это неизменное напоминание о том, какой ценой были завоёваны свобода и возможность жить под мирным небом. Желаю всем жителям района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и радости!

Виктор МИРОШ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и жители Городокщины!  Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости и 75-ой годовщиной освобождения Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
З Днём незалежнасці Рэспублікі Беларусь! З Днём горада!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика