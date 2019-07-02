Семь картинок: официальные рекомендации по питанию в разных странах

Источник материала: Tut.by

« Зожник » собрал официальные рекомендации по питанию, разработанные для разных стран мира.

Франция



Фото: zozhnik.ru

Мясо, яйца и рыбу есть раз или два раза в день .

. Молочные продукты (йогурты, кисломолочку, сыры) — три раза в день .

. Можете добавлять по аппетиту к каждому приему пищи длинные углеводы (крупы) и крахмалистые овощи.

(крупы) и крахмалистые овощи. Овощи и фрукты — пять раз в день .

. Воду — по желанию, когда испытываете жажду.

— по желанию, когда испытываете жажду. Ограничить потребление: сахара, жира, соли.

Бельгия



Фото: zozhnik.ru

В основе: напитки без калорий (то есть без добавления сахара) — вода, чай, кофе.

(то есть без добавления сахара) — вода, чай, кофе. Фрукты, овощи — пять порций в день (три порции — овощей, два порции — фруктов).

(три порции — овощей, два порции — фруктов). Сложные углеводы с каждым приемом пищи: крупы, хлеб, картофель, макароны.

крупы, хлеб, картофель, макароны. Мясо и рыбу — один-два раза в день ,

, Молочные продукты — два-три раза в день.

— два-три раза в день. Умеренно и в зависимости от источников — жиры.

— жиры. В очень малых количествах — лимонады, сладости.

Япония



Фото: zozhnik.ru

пять-семь порций пищи с углеводами (рис, хлеб, лапша, паста),

(рис, хлеб, лапша, паста), пять-шесть порций овощей ,

, три-пять порций рыбы или мяса,

две порции молочных продуктов .

. две порции фруктов. Размеры «порций» примерно нарисованы и довольно скромны в японском варианте.

Ирландия



Фото: zozhnik.ru

Крупы, хлеб, паста, картофель — шесть и более порций в день.

шесть и более порций в день. Овощи и фрукты — четыре и более порций в день.

четыре и более порций в день. Молоко, сыр, йогурт — три порции в день.

три порции в день. Мясо, рыба, яйца, бобовые — две порции в день.

две порции в день. Ограничить сладости, жиры.

Швейцария



Фото: zozhnik.ru

Основные рекомендации все те же: в основе — вода без добавления сахаров, много овощей и фруктов, также много «длинных углеводов» — круп, хлеба, пасты, картофеля, чуть меньше — «молочки», мяса, рыбы, поменьше жиров и ограничить сладости.

Китай



Фото: zozhnik.ru

В основе сложные углеводы : хлеб, крупы, картофель и другие.

: хлеб, крупы, картофель и другие. Много овощей и фруктов .

. Чуть меньше (по 40−75 г в день) — мясо, яйца, морепродукты.

« Молочка» — около 300 г в день.

— около 300 г в день. Жиры — до 25−30 г в день.

— до 25−30 г в день. Соль — до 6 г.

Великобритания



Фото: zozhnik.ru

Пять порций разных овощей и фруктов в день,

в день, « Длинные» углеводы в виде картофеля, хлеба, каш, пасты, риса и т.д.

в виде картофеля, хлеба, каш, пасты, риса и т.д. Жиры — выбирайте ненасыщенные жиры в целом сильно их ограничивайте.

— выбирайте ненасыщенные жиры в целом сильно их ограничивайте. Молочные продукты . Старайтесь выбирать с низкой жирностью.

. Старайтесь выбирать с низкой жирностью. Белки: мясо, рыба, курица, яйца, бобовые — две порции в день. Ешьте как можно меньше переработанного мяса и поменьше красного, предпочитайте рыбу.

— две порции в день. Ешьте как можно меньше переработанного мяса и поменьше красного, предпочитайте рыбу. В левом углу: ешьте меньше и в маленьких количествах сладости, жирные соусы, чипсы, шоколад.

Как вы могли заметить, официальные рекомендации по здоровому питанию для разных стран мира похожи.

Идея и источник: инстаграм-блогер @marysstories