Семь картинок: официальные рекомендации по питанию в разных странах

«Зожник» собрал официальные рекомендации по питанию, разработанные для разных стран мира.
Франция
Мясо, яйца и рыбу есть раз или два раза в день.
Молочные продукты (йогурты, кисломолочку, сыры) — три раза в день.
Можете добавлять по аппетиту к каждому приему пищи длинные углеводы (крупы) и крахмалистые овощи.
Овощи и фрукты — пять раз в день.
Воду — по желанию, когда испытываете жажду.
Ограничить потребление: сахара, жира, соли.
Бельгия
В основе: напитки без калорий (то есть без добавления сахара) — вода, чай, кофе.
Фрукты, овощи — пять порций в день (три порции — овощей, два порции — фруктов).
Сложные углеводы с каждым приемом пищи: крупы, хлеб, картофель, макароны.
Мясо и рыбу — один-два раза в день,
Молочные продукты — два-три раза в день.
Умеренно и в зависимости от источников — жиры.
В очень малых количествах — лимонады, сладости.
Япония
пять-семь порций пищи с углеводами (рис, хлеб, лапша, паста),
пять-шесть порций овощей,
три-пять порций рыбы или мяса,
две порции молочных продуктов.
две порции фруктов.
Размеры «порций» примерно нарисованы и довольно скромны в японском варианте.
Ирландия
Крупы, хлеб, паста, картофель — шесть и более порций в день.
Овощи и фрукты — четыре и более порций в день.
Молоко, сыр, йогурт — три порции в день.
Мясо, рыба, яйца, бобовые — две порции в день.
Ограничить сладости, жиры.
Швейцария
Основные рекомендации все те же: в основе — вода без добавления сахаров, много овощей и фруктов, также много «длинных углеводов» — круп, хлеба, пасты, картофеля, чуть меньше — «молочки», мяса, рыбы, поменьше жиров и ограничить сладости.
Китай
В основе сложные углеводы: хлеб, крупы, картофель и другие.
Много овощей и фруктов.
Чуть меньше (по 40−75 г в день) — мясо, яйца, морепродукты.
«Молочка» — около 300 г в день.
Жиры — до 25−30 г в день.
Соль — до 6 г.
Великобритания
Пять порций разных овощей и фруктов в день,
«Длинные» углеводы в виде картофеля, хлеба, каш, пасты, риса и т.д.
Жиры — выбирайте ненасыщенные жиры в целом сильно их ограничивайте.
Молочные продукты. Старайтесь выбирать с низкой жирностью.
Белки: мясо, рыба, курица, яйца, бобовые — две порции в день. Ешьте как можно меньше переработанного мяса и поменьше красного, предпочитайте рыбу.
В левом углу: ешьте меньше и в маленьких количествах сладости, жирные соусы, чипсы, шоколад.
Как вы могли заметить, официальные рекомендации по здоровому питанию для разных стран мира похожи.