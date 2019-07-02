ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь картинок: официальные рекомендации по питанию в разных странах

03.07.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Зожник» собрал официальные рекомендации по питанию, разработанные для разных стран мира.

Франция


Фото: zozhnik.ru
  • Мясо, яйца и рыбу есть раз или два раза в день.
  • Молочные продукты (йогурты, кисломолочку, сыры) — три раза в день.
  • Можете добавлять по аппетиту к каждому приему пищи длинные углеводы (крупы) и крахмалистые овощи.
  • Овощи и фрукты — пять раз в день.
  • Воду — по желанию, когда испытываете жажду.
  • Ограничить потребление: сахара, жира, соли.

Бельгия


Фото: zozhnik.ru
  • В основе: напитки без калорий (то есть без добавления сахара) — вода, чай, кофе.
  • Фрукты, овощи — пять порций в день (три порции — овощей, два порции — фруктов).
  • Сложные углеводы с каждым приемом пищи: крупы, хлеб, картофель, макароны.
  • Мясо и рыбу — один-два раза в день,
  • Молочные продукты — два-три раза в день.
  • Умеренно и в зависимости от источников — жиры.
  • В очень малых количествах — лимонады, сладости.

Япония


Фото: zozhnik.ru
  • пять-семь порций пищи с углеводами (рис, хлеб, лапша, паста),
  • пять-шесть порций овощей,
  • три-пять порций рыбы или мяса,
  • две порции молочных продуктов.
  • две порции фруктов.

Размеры «порций» примерно нарисованы и довольно скромны в японском варианте.

Ирландия


Фото: zozhnik.ru
  • Крупы, хлеб, паста, картофель — шесть и более порций в день.
  • Овощи и фрукты — четыре и более порций в день.
  • Молоко, сыр, йогурт — три порции в день.
  • Мясо, рыба, яйца, бобовые — две порции в день.
  • Ограничить сладости, жиры.

Швейцария


Фото: zozhnik.ru

Основные рекомендации все те же: в основе — вода без добавления сахаров, много овощей и фруктов, также много «длинных углеводов» — круп, хлеба, пасты, картофеля, чуть меньше — «молочки», мяса, рыбы, поменьше жиров и ограничить сладости.

Китай


Фото: zozhnik.ru
  • В основе сложные углеводы: хлеб, крупы, картофель и другие.
  • Много овощей и фруктов.
  • Чуть меньше (по 40−75 г в день) — мясо, яйца, морепродукты.
  • «Молочка» — около 300 г в день.
  • Жиры — до 25−30 г в день.
  • Соль — до 6 г.

Великобритания


Фото: zozhnik.ru
  • Пять порций разных овощей и фруктов в день,
  • «Длинные» углеводы в виде картофеля, хлеба, каш, пасты, риса и т.д.
  • Жиры — выбирайте ненасыщенные жиры в целом сильно их ограничивайте.
  • Молочные продукты. Старайтесь выбирать с низкой жирностью.
  • Белки: мясо, рыба, курица, яйца, бобовые — две порции в день. Ешьте как можно меньше переработанного мяса и поменьше красного, предпочитайте рыбу.
  • В левом углу: ешьте меньше и в маленьких количествах сладости, жирные соусы, чипсы, шоколад.

Как вы могли заметить, официальные рекомендации по здоровому питанию для разных стран мира похожи.

Идея и источник: инстаграм-блогер @marysstories

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные рекомендации по питанию, разработанные для разных стран мира
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске в завтрашнего дня изменится расписание городских автобусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика