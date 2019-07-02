"День независимости 3 июля - большое недоразумение"

Немецкая волна. Выбор даты празднования Дня независимости - еще одно основание для споров в белорусском обществе. Кроме официальной даты 3 июля, приуроченной к дню освобождения Минска от нацистской Германии, в публичной дискуссии в Беларуси звучат еще как минимум 5 дат, которые могут стать альтернативными днями независимости, пишет





3 июля - независимость или память о войне?





В 1992-1996 годах День независимости в Беларуси официально отмечался 27 июля - по дате принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Но через два года после победы на президентских выборах, в 1996 году, Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля - дату освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году.





На том референдуме Лукашенко также значительно расширил свои полномочия и разогнал старый парламент, заменив его подконтрольным Национальным собранием.





Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич говорит, что перенос Дня независимости был использован для привлечения внимания к более важным вопросам референдума об изменении Конституции Беларуси:





"Основной идеологический посыл власти на тот момент был связан с обращением к советскому прошлому Беларуси, вопрос о 3 июля должен был мобилизовать электоральную поддержку, ведь образ войны был узнаваем и эмоционально близок для большинства населения страны".





Поэтому 3 июля сейчас и отвечают соответствующим образом - парадом армии, военной техники и салютом.





Еще пять Дней независимости





Отказаться от даты 27 июля белорусам было несложно - она не имела серьезного эмоционального содержания и скорее, наоборот, ассоциировалась с кризисом, считает политолог.





"Более того, как только дата 27 июля стала праздником в 1990 году, она столкнулась с конкуренцией со стороны Дня Воли (25 марта, день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. - Ред.), который сторонники независимости Беларуси считали более значимым и важным".





Кроме того, в общественной дискуссии Беларуси фигурируют и другие даты, которые можно "назначить" днем независимости Беларуси - провозглашение независимости Беларуси 25 августа 1991 года, переименование БССР в Республику Беларусь 19 сентября 1991 года, а также годовщина победы войска ВКЛ над русской армией 8 сентября 1514 году.





Однако дискуссия о "правильной дате" Дня независимости ведется сейчас только в очень узком кругу людей, среди историков, общественных деятелей и активистов, в то время как большинство людей о них не помнит.





3 июля прижилось в сознании белорусов





На символическом уровне выбор даты 3 июля как Дня независимости Беларуси выглядит странно, считает социолог Оксана Шелест: "День освобождения города Минска от немецких оккупантов и День независимости Республики Беларусь - эти два события довольно сложно идейно увязать между собой и найти реальную историческую связь".





Однако ход с 3-м июля оказался удачным и прижился в массовом сознании белорусов. Так, опрос, проведенный Белорусской аналитической мастерской под руководством социолога Андрея Вардомацкого в 2018 году показал, что сегодня белорусы ассоциируют с Днем независимости, прежде всего, 3 июля - эту дату выбрали 52,6 процента респондентов.





Оксана Шелест делает предположение, что причиной позитивного восприятия белорусами даты 3 июля, кроме всего прочего, является удачная календарная привязка - купальский период - время, которое традиционно в белорусской культуре отводилось на праздники.





"Поэтому для большинства белорусов 3 июля стало просто обычным летним праздничным днем - с понятием независимости он для них никак не связан. Символические вопросы этой даты волнуют немногих", - говорит социолог.





Леонид Лыч называет выбор даты 3 июля для празднования дня независимости "большим недоразумением". А вот старейший белорусский историк, который видел Минск сразу после его освобождения, доктор исторических наукназывает выбор даты 3 июля для празднования дня независимости "большим недоразумением".

Белсат свое мнение историк. "То, что 3 июля стал днем независимости, – это большое недоразумение. Это не стыкуется ни с какой хронологией. 3 июля должен быть все время днем освобождения, и никаких других дней нельзя сочетать с ним. Но это огромное преступление против истории. Ни одна республика (из бывших совестских - прим. БП) так не сделала: у них есть дни независимости и дни освобождения от немецкой оккупации", - высказалсвое мнение историк.





Какая дата объединит белорусов?





На этот вопрос пыталось ответить исследование "Потенциал солидарности в белорусском обществе", в котором анализировалось, как белорусы воспринимают две знаковые даты - День воли и 3 июля. В итоге было обнаружено, что обе даты не провоцируют разделение общества, и, более того, 3 июля - один из наиболее беспроблемных маркеров для населения Беларуси.





Социологи пришли к выводу, что дата 3 июля обладает довольно высоким потенциалом солидарности, но для ее актуализации необходимо будет повышать значимость для людей отмечаемого в этот день события.





День Воли, как альтернативный символ независимой Беларуси, по результатам исследования, не получил такую эмоционально окрашенную поддержку, как 3 июля. Однако, по мнению политолога Казакевича, День Воли - определенно фаворит в общественных дискуссиях.





"Празднование 100-летия БНР в 2018 году показало, что только 25 марта является альтернативным Днем независимости, который имеет существенное идейное и эмоциональное содержание для заметной части белорусского общества".





Казакевич считает, что теперь главный вопрос состоит в том, куда дальше пойдет общественная дискуссия.





"Для понимания проблемы с датой дня независимости следует обращать внимание не только на текущее общественное восприятие, которое в значительной степени зависит от позиции государства. Важное значение имеют также и дискуссии в интеллектуальной и политической сфере, где проблема развития белорусской национальной идентичности сохраняет свою актуальность и где формируются альтернативные подходы развития белорусской нации и общества".





Переосмысление Дня независимости с учетом реальной истории белорусской государственности является частью этого процесса, резюмирует политолог.