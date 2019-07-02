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"День независимости 3 июля - большое недоразумение"

03.07.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После распада СССР прошло уже почти 30 лет, а в Беларуси, в отличие от других постсоветских стран, нет единства по поводу вопроса, когда именно надо отмечать День независимости.

"День независимости 3 июля - большое недоразумение"
Выбор даты празднования Дня независимости - еще одно основание для споров  в белорусском обществе. Кроме официальной даты 3 июля, приуроченной к дню освобождения Минска от нацистской Германии, в публичной дискуссии в Беларуси звучат еще как минимум 5 дат, которые могут стать альтернативными днями независимости, пишет Немецкая волна.

3 июля - независимость или память о войне?


В 1992-1996 годах День независимости в Беларуси официально отмечался 27 июля - по дате принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Но через два года после победы на президентских выборах, в 1996 году, Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля - дату освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году.

На том референдуме Лукашенко также значительно расширил свои полномочия и разогнал старый парламент, заменив его подконтрольным Национальным собранием. 

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич говорит, что перенос Дня независимости был использован для привлечения внимания к более важным вопросам референдума об изменении Конституции Беларуси: 

"Основной идеологический посыл власти на тот момент был связан с обращением к советскому прошлому Беларуси, вопрос о 3 июля должен был мобилизовать электоральную поддержку, ведь образ войны был узнаваем и эмоционально близок для большинства населения страны".

Поэтому 3 июля сейчас и отвечают соответствующим образом - парадом армии, военной техники и салютом.

Еще пять Дней независимости


Отказаться от даты 27 июля белорусам было несложно - она не имела серьезного эмоционального содержания и скорее, наоборот, ассоциировалась с кризисом, считает политолог. 

"Более того, как только дата 27 июля стала праздником в 1990 году, она столкнулась с конкуренцией со стороны Дня Воли (25 марта, день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. - Ред.), который сторонники независимости Беларуси считали более значимым и важным".

Кроме того, в общественной дискуссии Беларуси фигурируют и другие даты, которые можно "назначить" днем независимости Беларуси - провозглашение независимости Беларуси 25 августа 1991 года, переименование БССР в Республику Беларусь 19 сентября 1991 года, а также годовщина победы войска ВКЛ над русской армией 8 сентября 1514 году. 

Однако дискуссия о "правильной дате" Дня независимости ведется сейчас только в очень узком кругу людей, среди историков, общественных деятелей и активистов, в то время как большинство людей о них не помнит.

3 июля прижилось в сознании белорусов


На символическом уровне выбор даты 3 июля как Дня независимости Беларуси выглядит странно, считает социолог Оксана Шелест: "День освобождения города Минска от немецких оккупантов и День независимости Республики Беларусь - эти два события довольно сложно идейно увязать между собой и найти реальную историческую связь".

Однако ход с 3-м июля оказался удачным и прижился в массовом сознании белорусов. Так, опрос, проведенный Белорусской аналитической мастерской под руководством социолога Андрея Вардомацкого в 2018 году показал, что сегодня белорусы ассоциируют с Днем независимости, прежде всего, 3 июля - эту дату выбрали 52,6 процента респондентов.

Оксана Шелест делает предположение, что причиной позитивного восприятия белорусами даты 3 июля, кроме всего прочего, является удачная календарная привязка - купальский период - время, которое традиционно в белорусской культуре отводилось на праздники. 

"Поэтому для большинства белорусов 3 июля стало просто обычным летним праздничным днем - с понятием независимости он для них никак не связан. Символические вопросы этой даты волнуют немногих", - говорит социолог. 

А вот старейший белорусский историк, который видел Минск сразу после его освобождения, доктор исторических наук Леонид Лыч называет выбор даты 3 июля для празднования дня независимости "большим недоразумением".

"То, что 3 июля стал днем независимости, – это большое недоразумение. Это не стыкуется ни с какой хронологией. 3 июля должен быть все время днем освобождения, и никаких других дней нельзя сочетать с ним. Но это огромное преступление против истории. Ни одна республика (из бывших совестских - прим. БП) так не сделала: у них есть дни независимости и дни освобождения от немецкой оккупации", - высказал Белсат свое мнение историк.

Какая дата объединит белорусов?


На этот вопрос пыталось ответить исследование "Потенциал солидарности в белорусском обществе", в котором анализировалось, как белорусы воспринимают две знаковые даты - День воли и 3 июля. В итоге было обнаружено, что обе даты не провоцируют разделение общества, и, более того, 3 июля - один из наиболее беспроблемных маркеров для населения Беларуси. 

Социологи пришли к выводу, что дата 3 июля обладает довольно высоким потенциалом солидарности, но для ее актуализации необходимо будет повышать значимость для людей отмечаемого в этот день события.

День Воли, как альтернативный символ независимой Беларуси, по результатам исследования, не получил такую эмоционально окрашенную поддержку, как 3 июля. Однако, по мнению политолога Казакевича, День Воли - определенно фаворит в общественных дискуссиях. 

"Празднование 100-летия БНР в 2018 году показало, что только 25 марта является альтернативным Днем независимости, который имеет существенное идейное и эмоциональное содержание для заметной части белорусского общества".

Казакевич считает, что теперь главный вопрос состоит в том, куда дальше пойдет общественная дискуссия. 

"Для понимания проблемы с датой дня независимости следует обращать внимание не только на текущее общественное восприятие, которое в значительной степени зависит от позиции государства. Важное значение имеют также и дискуссии в интеллектуальной и политической сфере, где проблема развития белорусской национальной идентичности сохраняет свою актуальность и где формируются альтернативные подходы развития белорусской нации и общества". 

Переосмысление Дня независимости с учетом реальной истории белорусской государственности является частью этого процесса, резюмирует политолог.

 
Теги: Минск
 
 
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