"Это бомба! Ни Х* Яма!!! Думаю, именно так переводится на китайский мое имя. Я сдал китайский на 34! Твой выход, РИКЗ [Республиканский институт контроля знаний. — Еврорадио]!" — написал Ольшевский.









Сергей сдаёт тестирование методом тыка, чтобы доказать, что новая система оценки знаний, предложенная в этом году Министерством образования, никуда не годится.





"Абитуриент" отмечает варианты ответа "лесенкой" или "волной" (2-3-2-3 и т.д.). Это уже позволило ему "натыкать" 25 за тест по русскому языку и 49 за тест по математике. Средний балл по Беларуси на тестировании по математике составил 50 баллов.