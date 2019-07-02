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Не знал ни слова: преподаватель "натыкал" на ЦТ по китайскому языку на 34 балла

03.07.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель проекта "Народный учебник" Сергей Ольшевский сдал централизованное тестирование по китайскому языку на 34 балла, не зная ни слова по-китайски. Свой результат он опубликовал в "Фейсбуке".

"Это бомба! Ни Х* Яма!!! Думаю, именно так переводится на китайский мое имя. Я сдал китайский на 34! Твой выход, РИКЗ [Республиканский институт контроля знаний. — Еврорадио]!" — написал Ольшевский.


Сергей сдаёт тестирование методом тыка, чтобы доказать, что новая система оценки знаний, предложенная в этом году Министерством образования, никуда не годится. 

"Абитуриент" отмечает варианты ответа "лесенкой" или "волной" (2-3-2-3 и т.д.). Это уже позволило ему "натыкать" 25 за тест по русскому языку и 49 за тест по математике. Средний балл по Беларуси на тестировании по математике составил 50 баллов.

 
 
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Руководитель проекта "Народный учебник" Сергей Ольшевский сдал централизованное тестирование по китайскому языку на 34 балла, не зная ни слова по-китайски. Свой...
 
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