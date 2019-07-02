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Лукашенко снова про чистое небо

03.07.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко поздравил белорусов с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и так называемым "днем независимости".

Поздравление цитирует его пресс-служба.

"Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокоренности нашего народа.

Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений. Стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси - суверенной, сильной, процветающей страны.


Пусть над нашей родной землей всегда будет чистое небо", - говорится в поздравлении.



 
 
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Лукашенко поздравил белорусов с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и так называемым "днем независимости".
 
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