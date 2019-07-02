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Генсек ООН приедет в Беларусь в сентябре
Источник материала: Партизан
1 июля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором системы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкой.
В ходе встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Министерства иностранных дел с офисом ООН и представительствами учреждений системы ООН в Беларуси, передает пресс-служба МИД РБ.
В частности, были рассмотрены пути дальнейшего совершенствования деятельности в стране в контексте устойчивого развития, возможности укрепления существующего национального координационного механизма по устойчивому развитию, а также целесообразность более широкого распространения информации – как в стране, так и за рубежом – об успешных национальных программах и передовом опыте в этой области.
Дапкюнас подтвердил готовность Беларуси к расширению сотрудничества с программами и агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям, в том числе в области достижения целей устойчивого развития и международного чернобыльского сотрудничества.
Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке визита Генерального секретаря ООН А.Гутерриша в Минск в сентябре 2019 года. Собеседники отметили целесообразность и желательность того, чтобы в программе визита существенное место заняла проблематика устойчивого развития.
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1 июля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором системы развития Организации...
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