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Беларусь отмечает 75 годовщину Дня независимости

03.07.2019 09:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь отмечает 75 годовщину Дня независимости

3 июля Беларусь отмечает День независимости, который с 1996 года приурочен к освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году отмечается 75 годовщина освобождения.

День независимости 3 июля стал отмечаться в Беларуси с 1996 года после памятного референдума, изменившего жизнь всей страны.

По случаю 75-летней годовщины освобождения Беларуси от фашистов и Дня независимости в Беларуси запланировано огромное количество праздничных мероприятий, в том числе и военный парад. Официальный старт празднику президент Беларуси Александр Лукашенко дал еще накануне, выступая на торжественном собрании, на котором опять призвал всех защищать свой суверенитет.

Темой самых различных угроз, от которых и нужно защищать страну, было пронизано все выступления главы государства.

"Видя, как в современной истории девальвируется сложившаяся система международных отношений, снова обесценивается человеческая жизнь, мы должны обязательно держаться вместе", - заявил Александр Лукашенко.

Больше всего президент говорил про обсуждение в интернете, который назвал "мусоркой", неких законодательных инициатив, предлагающих разделить общество на классы и посылать служить в армию только рабочих и крестьян. Кто и когда с выступал с такой нелепой инициативой, президент не пояснил, но опять встал на защиту интересов страны.

 
 
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3 июля Беларусь отмечает День независимости, который с 1996 года приурочен к освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году отмечается 75 годовщина...
 
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