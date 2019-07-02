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В Беларуси седьмой месяц подряд увольняют больше людей, чем берут на работу

03.07.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Белстата, численность принятых работников в мае составила 46 368 человек, уволенных — 59 659 человек. Разница, таким образом, оказалась 13 291 человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах уволенных было больше всего.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Активнее всего от работников избавлялись в образовании (в мае уволенных здесь оказалось на 51,2% больше, чем принятых), финансовой и страховой деятельности (37,6%), в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха (25,7%) и в здравоохранении и социальных услугах (25,4%). Заметно сократилось число работников в сфере профессиональной, научной, технической деятельности (24,9%) и в промышленности (24,1%).

В строительстве уволенных было на 20,7% больше, чем принятых, в транспортной, складской, курьерской и почтовой деятельности — на 14,7%, в операциях с недвижимостью — на 10,5%. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве разница составила 9,3%.

А в сфере информации и связи работающих наоборот прибавилось. Там соотношение принятых и уволенных в мае было 114,5%.

Белорусские предприятия больше увольняют, чем принимают на работу, вот уже семь месяцев подряд. В прошлый раз нанятых по итогам месяца оказалось больше, чем уволенных, в октябре 2018 года.

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В мае разница между уволенными и принятыми составила больше 13 тысяч человек.
 
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