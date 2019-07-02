Семейный турнир с участием Максима Мирного пройдет в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Состоится теннисный турнир он 6 июля и пройдет по олимпийской системе, формат матча состоит из одного тай-брейка до 10 очков. Изюминкой турнира станет участие Максима Мирного и его семьи.

Все участники получат памятные призы и медали. Также у любого желающего будет возможность принять участие в фото и автографсессиях с Максимом Мирным. Состав команды – взрослый и ребенок.

Что? Семейный турнир.

Где? КУП «Аквацентр».

Когда? 6 июля в 9.30.

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