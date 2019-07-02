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Семейный турнир с участием Максима Мирного пройдет в Гродно
03.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Состоится теннисный турнир он 6 июля и пройдет по олимпийской системе, формат матча состоит из одного тай-брейка до 10 очков. Изюминкой турнира станет участие Максима Мирного и его семьи.
Все участники получат памятные призы и медали. Также у любого желающего будет возможность принять участие в фото и автографсессиях с Максимом Мирным. Состав команды – взрослый и ребенок.
Что? Семейный турнир.
Где? КУП «Аквацентр».
Когда? 6 июля в 9.30.
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Состоится теннисный турнир он 6 июля и пройдет по олимпийской системе, формат матча состоит из одного тай-брейка до 10 очков. Изюминкой турнира станет участие...
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