ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Логотип Google стал красно-зеленым в честь Дня независимости Беларуси

03.07.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

3 июля, в День независимости Беларуси, логотип Google в нашей стране стал красно-зеленым.

На стартовой странице Google в Беларуси 3 июля показывается специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг открываются результаты поискового запроса «День независимости Беларуси».


Правда, этот рисунок виден только жителям Беларуси.

Напоним, что Google регулярно заменяет свой логотип на так называемые дудлы (англ. doodle «выводить каракули, небрежно рисовать»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и во время крупных событий. Иногда дудлы показываются только жителям определенного региона.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так поисковик напомнил о сегодняшнем празднике.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси седьмой месяц подряд увольняют больше людей, чем берут на работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика