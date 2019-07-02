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Логотип Google стал красно-зеленым в честь Дня независимости Беларуси
Источник материала: Tut.by
3 июля, в День независимости Беларуси, логотип Google в нашей стране стал красно-зеленым.
На стартовой странице Google в Беларуси 3 июля показывается специальный праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. При клике на флаг
Правда, этот рисунок виден только жителям Беларуси.
Напоним, что Google регулярно заменяет свой логотип на так называемые дудлы (англ. doodle «выводить каракули, небрежно рисовать»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и во время крупных событий. Иногда дудлы показываются только жителям определенного региона.
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Так поисковик напомнил о сегодняшнем празднике.
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