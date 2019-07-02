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Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня Беларусь отмечает 75-летие освобождения от войск вермахта. Огромную роль в этом сыграла
Владимиру Герасименку – 84. Когда советские войска вошли в сожженный гитлеровцами Бегомль, маленькому Володе было всего девять лет, но слезы радости на глазах земляков он помнит до сих пор.
Путь к освобождению Беларуси начался еще в 1943-м. Тогда – после проведения Смоленской, Брянской, Черниговско-Припятской, Лепельской, Гомельско-Речицкой операций – освободили первые города Беларуси. Но решающий удар по гитлеровцам был нанесен в результате операции «Багратион».
Красная армия с ожесточенными боями отвоевывала километры белорусской земли, в то время как Гитлер отдал своим войскам приказ: не сдавать позиций любой ценой. Но реализовать этот приказ они не смогли: к крупнейшей наступательной операции советские войска подготовились тщательно – провели целый ряд учений.
Несмотря на серьезную подготовку, сроки наступления несколько раз сдвигали: нужно было накопить нужное количество артиллерийских боеприпасов для прорыва обороны противника. По иронии судьбы сложилось так, что
Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает 75 лет освобождения Минска и День Независимости – главный государственный праздник страны. Решение совместить важные исторические даты приняли в 1996 году на республиканском референдуме.
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Это событие переломило ход Великой Отечественной войны. 3 июля республика отмечает День Независимости – главный государственный праздник страны.
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