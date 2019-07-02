Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня Беларусь отмечает 75-летие освобождения от войск вермахта. Огромную роль в этом сыграла наступательная операция «Багратион» . Красная армия и партизаны, действуя сообща, переломили ход Великой Отечественной войны. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Алиповой.

«Я иду по своей родной улице улице Ленинской. Здесь я в 1935 году родился. Эта проклятая война и ночью часто снится: немцы, партизаны», – вспоминает Владимир Герасименок.

Владимиру Герасименку – 84. Когда советские войска вошли в сожженный гитлеровцами Бегомль, маленькому Володе было всего девять лет, но слезы радости на глазах земляков он помнит до сих пор.

«Встретили их наших красноармейцев на западной части Бегомля и пошли навстречу. В нашем доме они варили кашу, топилась печка большая, русская. И солдаты угощали нас кашей», – рассказал пенсионер.

Путь к освобождению Беларуси начался еще в 1943-м. Тогда – после проведения Смоленской, Брянской, Черниговско-Припятской, Лепельской, Гомельско-Речицкой операций – освободили первые города Беларуси. Но решающий удар по гитлеровцам был нанесен в результате операции «Багратион».

«Это была операция, которая привела советские войска к Варшаве и дальше создала все возможности для броска на Берлин», – указал историк Сергей Третьяк.

Красная армия с ожесточенными боями отвоевывала километры белорусской земли, в то время как Гитлер отдал своим войскам приказ: не сдавать позиций любой ценой. Но реализовать этот приказ они не смогли: к крупнейшей наступательной операции советские войска подготовились тщательно – провели целый ряд учений.

«Это были именно учения. Это не был рассказ – это был показ, когда войска на отведенных, можно даже сказать, импровизированных полигонах преодолевали ту систему обороны, которую, благодаря данным разведки, удалось скопировать, благодаря визуальному наблюдению. И отрабатывали как приемы преодоления препятствий, так и взаимодействие, соответственно, пехоты с танками, артиллерией», – пояснил историк Александр Киселев.

Несмотря на серьезную подготовку, сроки наступления несколько раз сдвигали: нужно было накопить нужное количество артиллерийских боеприпасов для прорыва обороны противника. По иронии судьбы сложилось так, что начало операции выпало на 23 июня 1944 года. Получилось своего рода возмездие за нападение на Советский Союз тремя годами ранее.

«От Советского информбюро. 3 июля советские воины полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Советской Белоруссии – город Минск», – говорил по радио диктор Юрий Левитан.

Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает 75 лет освобождения Минска и День Независимости – главный государственный праздник страны. Решение совместить важные исторические даты приняли в 1996 году на республиканском референдуме.