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Выпускницы академии побывали на Республиканском балу с участием Лукашенко

03.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Шесть выпускниц БГСХА представляли горецкий вуз на Республиканском балу выпускников, который прошел в минском Дворце Независимости. Это — Диана Ильина (факультет бизнеса и права), Инна Альховик (факультет биотехнологии и аквакультуры), Дарья Орешкова (землеустроительный факультет), Юлия Хотынюк (агроэкологический факультет), Наталья Кучма (агрономический факультет), Огулджерен Кулиева (факультет бухгалтерского учета).

 

Выпускницы академии побывали на Республиканском балу с участием Лукашенко

 

Это лучшие представители своих факультетов, получившие заслуги за отличную учебу, научную и общественную работу, участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях на уровне факультетов и академии, победители различных олимпиад и конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи.

 

Выпускницы академии побывали на Республиканском балу с участием Лукашенко

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в празднике и пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный людям результат.

Лукашенко обратил внимание, что высшее образование в Беларуси получают и иностранные студенты – представители более чем ста стран. На нынешний праздничный бал впервые приглашены самые успешные из иностранных студентов. “Пусть это станет новой доброй традицией, – предложил президент. – Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться, или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья”.

 

baa.by


 
 
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  Шесть выпускниц БГСХА представляли горецкий вуз на Республиканском балу выпускников, который прошел в минском Дворце Независимости. Это — Диана Ильина...
 
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