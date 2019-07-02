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Выпускницы академии побывали на Республиканском балу с участием Лукашенко
03.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Шесть выпускниц БГСХА
Это лучшие представители своих факультетов, получившие заслуги за отличную учебу, научную и общественную работу, участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях на уровне факультетов и академии, победители различных олимпиад и конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в празднике и пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный людям результат.
Лукашенко обратил внимание, что высшее образование в Беларуси получают и иностранные студенты – представители более чем ста стран. На нынешний праздничный бал впервые приглашены самые успешные из иностранных студентов. “Пусть это станет новой доброй традицией, – предложил президент. – Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться, или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья”.
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