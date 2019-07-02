Выпускницы академии побывали на Республиканском балу с участием Лукашенко

Источник материала: Горецкий вестник

Шесть выпускниц БГСХА представляли горецкий вуз на Республиканском балу выпускников, который прошел в минском Дворце Независимости. Это — Диана Ильина (факультет бизнеса и права), Инна Альховик (факультет биотехнологии и аквакультуры), Дарья Орешкова (землеустроительный факультет), Юлия Хотынюк (агроэкологический факультет), Наталья Кучма (агрономический факультет), Огулджерен Кулиева (факультет бухгалтерского учета).





Это лучшие представители своих факультетов, получившие заслуги за отличную учебу, научную и общественную работу, участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях на уровне факультетов и академии, победители различных олимпиад и конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой и одаренной молодежи.





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в празднике и пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный людям результат.

Лукашенко обратил внимание, что высшее образование в Беларуси получают и иностранные студенты – представители более чем ста стран. На нынешний праздничный бал впервые приглашены самые успешные из иностранных студентов. “Пусть это станет новой доброй традицией, – предложил президент. – Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться, или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья”.