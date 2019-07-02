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Минобороны РФ рассекретило ряд документов об освобождении Минска

03.07.2019 09:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российские военные к 75-летию освобождения Минска от немецких войск рассекретили некоторые документы об операциях советской армии.

Мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства специально создан на интернет-портале Минобороны России, сообщили в департаменте информации военного ведомства.

"Директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет представили ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительных наступательных операции Красной армии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В числе документов - боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант Александр Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной армии Александру Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.

Минобороны РФ рассекретило ряд документов об освобождении Минска

В среду в Минске состоится парад в честь Дня независимости Беларуси. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в параде примут участие российские военнослужащие и техника - оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортеры БТР-82А, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, истребители Су-30 и Су-35.

В 22:00 мск на Поклонной горе в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведут праздничный артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские военные к 75-летию освобождения Минска от немецких войск рассекретили некоторые документы об операциях советской армии.
 
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