С 83-ей годовщиной Дня образования Госавтоинспекции!

Уже почти сто лет минуло с тех времен, когда автомобиль стал необходимой частью жизни человеческого общества. На сегодняшний момент пользователями авто являются сотни миллионов людей, сотни тысяч из которых – белорусы. В этих условиях без должного соблюдения правил дорожного движения просто не обойтись. Именно служба ГАИ делает все от нее зависящее в целях сохранения жизни граждан во время их передвижения пешком или на автомобиле. Круглосуточно дорожное движение не прекращается на наших автотрассах и внутри населенных пунктов, поэтому и работа сотрудников Госавтоинспекции носит безостановочный характер.
За 83 года вместе с развитием автотранспортного движения многое изменилось в дорожной обстановке, но в главном цели и задачи остались те же – обеспечение безопасности дорожного движения.
Не одно поколение работников ГАИ сменилось за эти годы: одни на заслуженном отдыхе, другие в настоящее время оберегают жизнь и здоровье граждан на дорогах района. Нынешний состав следует сложившимся традициям, честно и добросовестно несет свою нелегкую службу.
Как результат напряженной работы – это и снижение дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них граждан на протяжении последних лет.
Так совпало, что 3 июля в День Независимости Республики Беларусь сотрудники ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения при проведении массовых праздничных мероприятий, при этом сотрудники ГАИ с гордостью принимают поздравления с профессиональным праздником!
Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ! Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, человеческого счастья и зеленого света на всех светофорах на жизненном пути!
В.Милосердов,
начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.
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