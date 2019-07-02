575-летие города Ивье. Мира и благоденствия, любимый город!

Источник материала: Ивьевский край

Наш район отмечает в текущем году юбилейную дату первого упоминания об Ивье в письменных источниках. День города для жителей региона, который празднуется с 2012 года, стал одним из самых важных и любимых культурно-массовых мероприятий для всех ивьевчан и земляков, проживающих за пределами района или в других странах. Это для нас – превосходный повод чувствовать себя одной большой семьей, которую прежде всего объединяет наше любимое Ивье.

Каждый город на земле имеет свою историю, свои богатые традиции.

Накануне праздника мы попросили ивьевчан поделиться любовью к родному городу.

Александр Александрович Хвасько:





«В этом году родному, любимому городу Ивье исполняется 575 лет. Для тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал однажды и неразрывно связал свою судьбу с ним – это малая родина, самая прекрасная и удивительная. Ивье – это город с большой историей, с накопленным опытом и славными традициями.

Сегодня наш город переживает очередной виток своего развития, и уже современное поколение ивьевчан вписывает в его историю свои достижения. Я убежден, что с каждым годом наш город будет становиться все привлекательнее и комфортнее для проживания. Время расцвета и новых открытий у нас впереди!

Несомненно, будущее Ивье определяют его жители. Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем. Поэтому любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее, и его история будет складываться из ваших имен».

Юнна Геннадьевна Рынгель:





«Ивье – город, в котором я родилась и выросла, с ним связана вся моя жизнь. Здесь много дорогих сердцу мест и, конечно же, родных людей. Мне нравится то, что здесь нет огромного количества машин и предприятий, которые загрязняют воздух. В отличие от больших городов, наш город лишен суеты, шума и километровых пробок. Так как город маленький, у меня тут много друзей и знакомых, потому что здесь все друг друга знают. Хочется пожелать, чтобы все мы были дружны и едины, чтобы наши старания, стремления, силы помогали развиваться и процветать нашему городу. Хочется, чтобы каждый из нас любил Ивье и гордился им».

Жанна Вацлавовна Федорович:





«В Ивье я живу всю свою жизнь. Переехать в другой город мне ни разу не хотелось. Я считаю, что наш город – это лучшее место для создания семьи. Здесь очень чисто и уютно, здесь живут хорошие люди. Наш Ивьевский район полон деревушек, красивых мест – есть где отдохнуть. Прекрасно можно провести время на р. Неман или просто съездить на природу. А люди у нас очень отзывчивые и добрые, можно сказать, что мы одна большая семья. Когда гости из других стран и городов приезжают к нам в Ивье, они постоянно восхищаются нашим городом и его жителями. И знаете, я этим горжусь. Да и вообще, наш город очень уютный, желаю, чтобы он в дальнейшем только процветал. Хочется, чтобы все жители ценили наш город. Ведь не место красит человека, а человек место».

Оксана Мечиславовна Василевская:





«Я родилась и живу в Ивье. Это небольшой, тихий и красивый городок. Мне кажется, что здесь самое яркое солнце, самая зеленая трава, самое голубое небо. Я очень люблю свой город и потому, что здесь живут мои родные и друзья. Люблю гулять по парку и набережной, где можно отдохнуть всей семьей, по вечерам мы катаемся на роликах и велосипедах. Несмотря на то, что город небольшой, очень много организуется интересных мероприятий для молодежи, красочно проводятся праздники, отмечаются памятные даты.

Мы стараемся не пропускать возможности весело провести время. Мне нравится, что в нашем городе много школ и кружков, где дети учатся музыке, пению, танцам, рукоделию и многому другому. И если я куда-то уезжаю из Ивье, то сразу начинаю скучать по нему. В канун 575-летия хочется пожелать, чтобы наш город всегда оставался цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!».