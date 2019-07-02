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Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Общеизвестно, когда у нас праздник, когда на душе хорошо и хочется делиться этой радостью с другими, мы зовем гостей, чтобы разделить эту радость, удвоить ее.

Стало доброй традицией на День города звать представителей администраций населенных пунктов – побратимов города Ивье из других стран. Добрососедские отношения, вылившиеся в трансграничное сотрудничество, культурные связи, связи в социальной сфере и т.д. прочно объединили нас в последнее десятилетие.
В этом году мы также ждем гостей и будем рады приветствовать делегации из города Азнакаево Татарстана, из литовского Кайшядориса, польских Ломжи, Клодзко, Сокулки, из латышской Балтинавы и эстонского города Йыгева.

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего городаАзнакаево — город в Республике Татарстан, административный центр Азнакаевского района. Площадь города — 15 км², расположен в Закамье на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на берегу реки Стярле (левый приток реки Ик), в 34 км к северу от железнодорожной станции Ютаза, в 376 км от Казани. Рядом с городом находится возвышенность Чатыр-Тау (Шатёр-гора) — одна из наиболее высоких точек республики — с ее зеленой вершиной и медными рудниками у подножья. По народному поверью, в недрах горы скрыт царь-магнит, а поскольку в ней имеется много серебра, то вода бьющих ее родников якобы целебная, святая. На склонах Шатер-горы произрастают редкие виды степных растений, занесенные в Красную книгу.

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

Кайшядорис — город (с1946 года) в центральной части Литвы, административный центр Кайшядорского района Каунасского уезда; центр католической Кайшядорской епархии, в состав которой входит семь деканатов.
Расположен между Вильнюсом и Каунасом, в 60 км к северо-западу от Вильнюса и в 40 км от Каунаса.
Узел железнодорожных линий на Вильнюс, Каунас и Шяуляй. Близ города расположен Литовский научно-исследовательский институт ветеринарии. Одно из крупнейших в Литве предприятий промышленного птицеводства. Больница, две школы, музей, основанный в 1998 году.
Костел Преображения Господня, построенный в неоготическом стиле из красного кирпича в 1932 году, в 1936 году стал кафедральным собором епархии Кайшядориса.

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

Ломжа — город в Польше, входит в Подлясское воеводство. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 32,72 км². Население — 63 092 человека. Город расположен на северо-востоке Польши вдоль реки Нарев на Мазовецко-Подлясской низменности на уровне 125 метров над уровнем моря. Находится в 80 километрах от центра воеводства города Белостока и в 150 километрах от Варшавы.

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

Сокулка — город в Польше, входит в Подлясское воеводство. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 18,61 км².

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

Клодзко — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 25 км².

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

Балтинава — село на востоке Латвии, административный центр Балтинавского края.
Первое упоминание около 1760 года. С 1772 года до начала 1920-х годов в составе Люцинского уезда. В 1924—1944 годах в составе Абренского уезда. В 1925 году населенный пункт получил статус поселка. В советское время населенный пункт был центром Балтинавского сельсовета. В настоящее время краевой центр. В Балтинаве расположены администрация края, средняя школа, музей, аптека, католический костел (1931), православная церковь.

Гости в дом — в доме праздник. Города-побратимы нашего города

Йыгева — город в Эстонии, расположенный в восточной части страны. Административный центр уезда Йыгевамаа. Уезд в административном отношении делится на 3 города и 10 волостей. Центр и запад уезда расположены в пределах Средне-Эстонской равнины. К востоку высота территории падает до базиса эрозии — уровня Чудского озера, омывающего восточные границы уезда на протяжении 30 км. Своей северо-восточной частью уезд заходит в низменность Алутагузе.
На территории уезда расположены части территории Эндлаского и Алам-Педьяского заповедника, а также Элиствереский парк.

Подготовила В. ГУЛИДОВА.

 

 
 
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Общеизвестно, когда у нас праздник, когда на душе хорошо и хочется делиться этой радостью с другими, мы зовем гостей, чтобы разделить эту радость, удвоить ее. ...
 
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