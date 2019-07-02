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В День Независимости в адрес Президента Беларуси и народа страны поступают поздравления от лидеров государств
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, свои
По случаю Дня Независимости Беларуси от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
С национальным праздником белорусский народ и главу государства поздравили также президенты Казахстана, Азербайджана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Германии, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ. Телеграммы также получены от Папы Римского Франциска, Королевы Великобритании, королей Бельгии и Таиланда.
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В День Независимости в адрес Президента Беларуси и народа страны поступают поздравления от лидеров государств
Новости Беларуси. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей...
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