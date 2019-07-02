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«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей.
Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
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«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости
Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и...
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