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«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости

03.07.2019 10:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей.

«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Так, президент Российской Федерации Владимир Путин в своей телеграмме выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений.

«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости

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Новости Беларуси. Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и...
 
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«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
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