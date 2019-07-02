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«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля – для нашей страны особая дата. День Независимости объединяет в себе гордость за настоящее и память о героическом подвиге тех, кто отвоевал для нас мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году главный государственный праздник совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецких войск. Поздравления соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений, стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси – суверенной, сильной, процветающей страны. Пусть над нашей родной землей всегда будет чистое небо.
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«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
Новости Беларуси. 3 июля – для нашей страны особая дата. День Независимости объединяет в себе гордость за настоящее и память о героическом подвиге тех, кто отвоевал...
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