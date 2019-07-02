Гостинично-офисное здание начали строить на пр.Республики в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Рядом с медицинским центром «Новамед» по проспекту Республики в Бресте недавно началось строительство еще одного здания.





Согласно паспорту объекта это будет гостинично-офисное здание, принадлежащее медицинскому центру. Начало строительство указано 5 июня 2019, даты окончания нет.





Проектной организацией и генподрядчиком выступает ООО «Продом».





На компьютерных эскизах, опубликованных еще два года назад рядом с медицинским центром находится 7-этажный гостиничный комплекс.





Мы не знаем, насколько реально его название, но здание City hotel*** по размерам превосходит медицинский центр.



