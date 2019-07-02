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Гостинично-офисное здание начали строить на пр.Республики в Бресте
03.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Рядом с медицинским центром «Новамед» по проспекту Республики в Бресте недавно началось строительство еще одного здания.
Согласно паспорту объекта это будет гостинично-офисное здание, принадлежащее медицинскому центру. Начало строительство указано 5 июня 2019, даты окончания нет.
Проектной организацией и генподрядчиком выступает ООО «Продом».
На компьютерных эскизах, опубликованных еще
Мы не знаем, насколько реально его название, но здание City hotel*** по размерам превосходит медицинский центр.
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Рядом с медицинским центром «Новамед» по проспекту Республики в Бресте недавно началось строительство еще одного здания. Согласно паспорту объекта это будет...
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