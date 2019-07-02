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Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?
03.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вслед за Кобринским мостом включили подсветку и на Доме правосудия на Машерова, который открыли в режиме ограниченной секретности не так давно в Бресте. И если внутреннее убранство дома не для всех, то внешним можно любоваться сколько угодно - здание, несомненно, станет украшением Тысячелетного города.
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Вслед за Кобринским мостом включили подсветку и на Доме правосудия на Машерова, который открыли в режиме ограниченной секретности не так давно в Бресте. И если...
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