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Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

03.07.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вслед за Кобринским мостом включили подсветку и на Доме правосудия на Машерова, который открыли в режиме ограниченной секретности не так давно в Бресте. И если внутреннее убранство дома не для всех, то внешним можно любоваться сколько угодно - здание, несомненно, станет украшением Тысячелетного города.

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

 
Теги: Брест
 
 
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  Вслед за Кобринским мостом включили подсветку и на Доме правосудия на Машерова, который открыли в режиме ограниченной секретности не так давно в Бресте. И если...
 
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