Красивой ночной подсветкой обзавёлся и новый Дом правосудия. Оценим?

Источник материала: Виртуальный Брест

Вслед за Кобринским мостом включили подсветку и на Доме правосудия на Машерова, который открыли в режиме ограниченной секретности не так давно в Бресте. И если внутреннее убранство дома не для всех, то внешним можно любоваться сколько угодно - здание, несомненно, станет украшением Тысячелетного города.



























