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«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей

03.07.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский производитель объявил о вынужденной приостановке производства с 3 июля — речь идет о всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, говорится в официальном заявлении «АвтоВАЗа».


Простой связан с очередным срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» — предприятие из Нижнего Новгорода поставляет на конвейер «АвтоВАЗа» бамперы, топливные баки, зеркала, элементы интерьера и прочие компоненты.

«АвтоВАЗ» предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства и «оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки». При этом остановка производства на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada у дилеров, отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа».

О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.

 
 
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Российский производитель объявил о вынужденной приостановке производства с 3 июля - речь идет о всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, говорится в официальном...
 
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