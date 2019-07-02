«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей

Источник материала: Tut.by

Российский производитель объявил о вынужденной приостановке производства с 3 июля — речь идет о всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, говорится в официальном заявлении «АвтоВАЗа».





Простой связан с очередным срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» — предприятие из Нижнего Новгорода поставляет на конвейер «АвтоВАЗа» бамперы, топливные баки, зеркала, элементы интерьера и прочие компоненты.

«АвтоВАЗ» предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства и «оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки». При этом остановка производства на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada у дилеров, отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа».

О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.