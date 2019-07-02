До 360 км на одной зарядке: обнародованы характеристики фургона Fiat Ducato Electric

Источник материала: Tut.by

Компания Fiat провела официальную презентацию своего первого фургона на электротяге — Ducato Electric. Пока журналистам показали предсерийный прототип, продажи фургона на электротяге итальянцы начнут в следующем году.





Во время презентации Fiat обнародовала некоторые подробности об электрическом Ducato. Известно, что переведенную на электротягу коммерческую модель, как и Ducato с ДВС, предложат в различных вариантах исполнения — в зависимости от версии объем грузового отсека будет варьироваться от 10 до 17 кубометров, а грузоподъемность при этом может достигать 1950 кг.





Емкость тяговой батареи у фургона также можно будет выбрать, но их емкость Fiat пока не озвучил. Известно, что на одной зарядке фургон сможет проехать до 220−360 км (в зависимости от модификации), причем по устаревшему циклу NEDC, то есть реальный пробег у Ducato Electric окажется как минимум на четверть меньше.





Отдача электромотора — 122 лошадиные силы и 280 Нм крутящего момента. Максимальная скорость у Ducato Electric будет ограничена на отметке 100 км/ч.





Серийное производство электрической версии Ducato начнется в 2020 году. Цены на нее Fiat объявит ближе к моменту старта продаж.