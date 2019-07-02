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Купить билет на поезд в терминалах станет дороже

03.07.2019 10:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси вырастут предельные максимальные тарифы на услуги железнодорожных терминалов.

Их повышение утверждено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июня 2019 года №50. Документ 2 июля опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно постановлению МАРТ, в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий тариф на оформление билетов «туда», «обратно» и (или) от другой станции повышается с 11 до 15 копеек. 

В поездах международных линий тариф на оформление билетов «туда» вырастет с 40 до 50 копеек и на оформление билетов «обратно» и (или) от другой станции) с 75 до 90 копеек. 
Тариф на бронирование мест повышается на 5 копеек - с 20 до 25 копеек. 

Цены на услуги автотранспортных терминалов (предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест) не изменятся.

 
 
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В Беларуси вырастут предельные максимальные тарифы на услуги железнодорожных терминалов.
 
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