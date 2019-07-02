Три года с момента деноминации: цены выросли в 1,5-2 раза!

В целом ценники стали весомее. Хотя цена на хлеб почти не изменилась, увеличилась всего на 2 копейки, а вот молоко теперь приходится покупать на 40% дороже.





КП в Беларуси " взяли цены из таблиц Белстата за июль 2016 года и заглянули в обычный минский магазин, взяв средние цены на те же продукты на последние дни июня и первые числа июля. " взяли цены из таблиц Белстата за июль 2016 года и заглянули в обычный минский магазин, взяв средние цены на те же продукты на последние дни июня и первые числа июля.





Стоимость сметаны увеличилась на 28%, а творог мы покупаем почти в два раза дороже. На 10% в деньгах потяжелела свинина, скумбрия - на 26%. А вот спички сейчас стоят 7 копеек, хотя в июле 2016 года их можно было купить за 4.





Если посчитать, за три года цены на все продукты поднялись на 20-30%.





- Но деноминация 2016 года пошла на пользу белорусскому рублю, - считает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. - Она не вызвала всплеска инфляции, а как раз наоборот.





Если в 2015-м инфляция составила 12%, то в год деноминации - 10,6%. А уже в 2017 году снизилась более чем в два раза - до 4,6%. И стала самой маленькой в Беларуси с 1991 года! В 2019-м. инфляция планируется в 5%, а в 2020-м - вообще 4%. Все это говорит о том, что цены если и будут расти, то медленно. Хотя, естественно, на их рост влияют и другие факторы, в том числе и события в мире.









- Доверие к рублю выросло, а к доллару, наоборот, уменьшилось, - отметил Александр Муха. - Рубль настолько окреп, что сегодня белорусы все больше открывают вклады в национальной валюте. А предприятия берут кредиты в рублях.





Средняя зарплата в июле 2016 года составляла 738 рубля, в мае 2019-го она была 1071,6 рубля.





ЧТО ПОЧЕМ



