Шевченко обвиняют по ч.1 статьи 361-3 (участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства) Уголовного кодекса Беларуси. Боевику грозит до 5 лет лишения свободы. Дело рассматривает судья Нина Герасимук, передвает Белсат. обвиняют по ч.1 статьи 361-3 (участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства) Уголовного кодекса Беларуси. Боевику грозит до 5 лет лишения свободы. Дело рассматривает судья Нина Герасимук, передвает





О суде стало известно из материала TUT.by. Но в тексте не была указана фамилия обвиняемого, ни одного фото из суда не публиковалось, а на фото боевика, взятом из соцсетей, было закрыто лицо. Предварительной информации о заседании в публичном пространстве не было, в онлайн-расписании суда оно тоже не значилось.





По информации TUT.by, 44-летний боевик до войны трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. На Донбасс он уехал в 2015 году, получил два ранения. В конце 2018-го он вернулся в Беларусь и якобы сам написал в КГБ явку с повинной. Вадима сначала взяли под стражу, а потом меру пресечения изменили на домашний арест. На второй день заседания суд объявил перерыв до 8 июля.





В суде belsat.eu выяснил, что настоящая фамилия обвиняемого – Шевченко. В соцсетях у него было около десятка аккаунтов с одинаковым ником – «Ветерок Ветер» («Ветерок» – это его позывной на Донбассе). На страницах – много фотографий с войны. Есть совместное фото с полевым командиром Игорем Стрелковым-Гиркиным.

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Друзья Шевченко рассказали belsat.eu, что он воевал на Донбассе в рядах так называемого 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты «ДНР». Там воевал еще один белорус, попавший под суд на родине — Виталий Митрофанов. В 2017 году его приговорили к 2 годам «химии».





Интересно, что в прошлом году, после публикации Belsat.eu, посвященной белорусам в составе частной военной компании «Вагнера», Шевченко написал в «Facebook» корреспонденту следующее сообщение: «Как это ты пропустил меня… Я тоже был в Сирии, в Северном Судане, а ты меня пропустил». В дополнение он прислал свое фото с оружием на фоне песков.









Напомним, что наемники «ПВК Вагнера» (в том числе белорусы) воевали в Сирии, а также принимали участие в боевых операциях в Судане. Сообщение Шевченко и его фото могут свидетельствовать о том, что он также имел отношение к группировке «Вагнера». Однако на суде ничего о причастности белоруса к ПВК не сообщалось.





Сирия действительно фигурировала, но, по информации TUT.by, Шевченко в октябре-декабре 2018 года там «работал на нефтебазе». Между тем, корреспонденту belsat.eu боевик прислал фото с оружием, которое было сделано, по его словам, в Сирии.





В январе 2019 года Шевченко в соцсетях писал блогеру Александру Кабанову, угрожал натравить на него брестский КГБ и хвастался тем, что воевал против «исламского государства». Кабанов опубликовал переписку с боевиком в «Facebook».













Вероятно, в скором времени после этого Шевченко задержали. Однако точная дата и обстоятельства задержания неизвестны. Также неизвестно, какая структура проводила оперативные мероприятия.





На данный момент за участие в войне на Донбассе на стороне «ЛДНР» в Беларуси осудили четырех человек:





Алексея Ершова из Постав наказали 2 годами «домашней химии»;

Виталия Митрофанова из Речицы — 2 годами «химии»;

Виталия Котлобая из Гомеля и Ивана Ярового из Круглого – 2 годами колонии.









Всех четверых привлекли к ответственности по статье 361-3. Ершов в скором времени после суда снова уехал на Донбасс. Митрофанов отбыл наказание полностью. Котлобай освободился условно-досрочно. Яровой до сих пор остается за решеткой.