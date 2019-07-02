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"Людей было ровно ноль": фудкорт Евроигр в парке Dreamland ушёл в минус

03.07.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фудкорт Европейских игр в фан-зоне в парке Dreamland ушёл в глубокий минус. Предприниматели, поставившие в парке палатки с фастфудом, жалуются на организаторов фан-зоны.

"Людей было ровно ноль": фудкорт Евроигр в парке Dreamland ушёл в минус
"Каждая точка (которых всего 43) заплатила 3 ​​тысячи за аренду [за всё время Евроигр. — Еврорадио]. Нам обещали от 3 до 40 тысяч зрителей. Понятно, что всё на словах. Нас сильно готовили к 21-му числу [день открытия Европейских игр. — Еврорадио], мы закупились продуктами на такую ​​толпу... И что? 

В первый день ни одного человека, только 43 фудкорта в полной готовности... За половину недели половина фудкортов уехала, просто выбросив деньги на ветер", — таким мнением одного из предпринимателей делится в своём аккаунте на Facebook фудблогер Павел Крамарь.

“Людей было ровно ноль”

Ко II Европейским играм в Минске открыли сразу несколько фан-зон. Среди них была только одна платная — в парке Dreamland. На сцене здесь выступали известные артисты, а билеты стоили от 16 рублей за один день до 55 на все дни Игр.

На фан-зоне работал и фудтрак сети уличной еды Bulba Frites. На вопрос о количестве людей и потерях в компании ответили, что убрали из Dreamland свою машину с едой через два дня, так как "людей было ровно ноль".

Ещё одна точка уличной еды в фестивальной зоне — "Мама дома". Соучредитель сети, шоумен Денис Курьян рассказывает нам, что точка продержалась в Dreamland четыре дня:

"Я лично приказал сворачиваться, так как людей было очень мало, и были только потери, а надежды на то, что ситуация как-то изменится, не было. Я, однако же, считаю виновной в этой ситуации частную компанию, которая организовывала фестивальную зону, а не государство или дирекцию Европейских игр.

Проблема в том, что зона в парке Dreamland была сделана не для туристов, а именно для жителей Беларуси и Минска. Так что если там не было людей, это проблема ненадлежащего пиара и недостаточной рекламы. До людей просто не донесли информацию".

Для сравнения Курьян приводит пример фан-зоны на Немиге, где работали в основном государственные предприятия. Со слов Курьяна, там "у всех была суперприбыль, а жаловаться не на что". 

И это близко к истине: за 10 дней II Европейских игр на спортивных объектах и ​​в фан-зонах было съедено более 23 тонн шашлыка и 36 тонн колбасок и куриных крылышек гриль. Это даже больше, чем на минском чемпионате мира по хоккею 2014 года, когда в Беларусь приехало намного больше туристов!

"Цифры, которые мы говорили предпринимателям, мы услышали в дирекции Игр"

Организатором фестивальной зоны в Dreamland является компания Science Community. Её директор Дмитрий Матвеев жалуется Еврорадио, что не фудкорт, а как раз его компания — наиболее пострадавшая сторона в этой ситуации:

"На территории фестивальной зоны всего действует 32 точки с едой, из которых около 20 разместились там именно на время проведения мероприятий. Все остальные — стационарные учреждения, которые постоянно работают на территории парка. Что касается стоимости в 3000 рублей — это действительно так. Но это вполне нормальные деньги за 13 дней работы.

А что касается цифр, о которых мы говорили предпринимателям, — это всё то, что мы услышали от дирекции Игр. В результате мы сами оказались в огромном минусе. Что-то конкретное говорить не буду, так как потом могут быть проблемы. Но вы можете представить, что деньги, полученные от фудкортов, составляли всего 5% от нашего бюджета".

 
Теги: Минск
 
 
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Фудкорт Европейских игр в фан-зоне в парке Dreamland ушёл в глубокий минус. Предприниматели, поставившие в парке палатки с фастфудом, жалуются на организаторов...
 
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