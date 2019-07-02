Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.





На прошлой неделе Украина приостановила работу своей делегации в ПАСЕ и отозвала посла при Совете Европы в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. За восстановление членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против – 62.





Ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков называл выход украинской делегации из ПАСЕ нецелесообразным. Кроме того, он заявил, что решению о возвращении полномочий России предшествовало, в частности, бездействие со стороны Украины.









Во вторник стало известно, что Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, чего не делала с 2017 года – после ограничения в правах своей делегации в ПАСЕ.





Сумма долга России за три года составляет около 85 миллионов евро. Одним из требований Совета Европы в обмен на восстановление прав российской делегации в ПАСЕ остаётся погашение этого долга.



