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Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду

03.07.2019 09:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные парламентские выборы, которые пройдут на Украине 21 июля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

На прошлой неделе Украина приостановила работу своей делегации в ПАСЕ и отозвала посла при Совете Европы в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. За восстановление членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против – 62.

Ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков называл выход украинской делегации из ПАСЕ нецелесообразным. Кроме того, он заявил, что решению о возвращении полномочий России предшествовало, в частности, бездействие со стороны Украины.


Во вторник стало известно, что Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, чего не делала с 2017 года – после ограничения в правах своей делегации в ПАСЕ.

Сумма долга России за три года составляет около 85 миллионов евро. Одним из требований Совета Европы в обмен на восстановление прав российской делегации в ПАСЕ остаётся погашение этого долга.


 
 
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные парламентские выборы,...
 
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