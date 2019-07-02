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Представлен купеобразный кроссовер BMW X6 третьего поколения

03.07.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлым летом компания BMW показала новый X5, а спустя год смена поколений затронула и купеобразный «паркетник» X6 — оба автомобиля построены на модульной платформе CLAR, отличаясь настройками ходовой части.


Предыдущий X6, к слову, продержался на конвейере всего пять лет — баварцы обошлись без плановой модернизации. Третье поколение кроссовера (G06) стало на 26 мм крупнее в длину (4935 мм), прибавка в ширину составила 15 мм (итоговые 2004 мм), колесная база увеличилась на 42 мм (2975 мм). Высота уменьшилась всего на 6 мм (до 1696 мм).


Что касается внешности, то концептуально новый X6 ничем не отличается от нынешней модели. Профиль стал чуть более динамичным, фары теперь светодиодные уже «в базе» (за доплату можно заказать бьющую на 500 м лазерно-люминофорную оптику) и визуально теперь не соединены с хромированной окантовкой фирменных «ноздрей». Да, они у X6 хоть и стали крупнее, но по сравнению с флагманским X7 кажутся не такими уж и гипертрофированными и не лезут на первый план. Кстати, для решеток радиатора на X6 доступна опциональная светодиодная подсветка.


Передняя часть салона X6 такая же, как у X5 — с парой 12,3-дюймовых дисплеев для комбинации приборов и медиасистемы с управлением голосом и жестами. Среди опций — четырехзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша и аудиосистема Bowers & Wilkins. Объем багажного отсека варьируется от 580 л за вторым рядом до 1530 л со сложенными задними сиденьями.


Набор моторов у нового X6 такой же, как у моделей X5 и X7. В Европе гамму открывает версия xDrive 30d с трехлитровой дизельной «шестеркой» (265 л.с.), далее по ранжиру идут модификации xDrive 40i с рядной бензиновой «шестеркой» (340 л.с.) и M50d с 400-сильным дизелем 3.0 с квартетом турбкомпрессоров.


На вершине гаммы — M50i с 530-сильным бензиновым V8 4.4, разгоняющим кроссовер до 100 км/ч за паспортные 4,3 секунды. У всех версий — 8-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передка.


За доплату X6 можно оснастить пневматической подвеской всех колес, адаптивным рулевым механизмом и пакетом xOffroad (версиям M50d и M50i он не положен) с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала, защитой днища и внедорожными режимами ездовой электроники.


Выпуск нового X6 налаживается на заводе BMW в США на одной линии с X5 и X7, продажи на европейском рынке начнутся в ноябре этого года. Цены пока озвучены для Америки — от 65 295 долларов.

 
 
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Прошлым летом компания BMW показала новый X5, а спустя год смена поколений затронула и купеобразный «паркетник» X6 - оба автомобиля построены на модульной платформе...
 
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