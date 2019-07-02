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Бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка умер в возрасте 94 лет

03.07.2019 10:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Один из самых знаменитых топ-менеджеров в истории американской автомобильной промышленности, бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка скончался в возрасте 94 лет в Калифорнии.

С 1970 года Якокка возглавлял Ford, в 1978 году Генри Форд-младший из-за разногласий уволил его из компании. После этого Якокка возглавил находившийся на грани банкротства Chrysler. Он смог вывести корпорацию из кризиса и руководил ей до 1995 года.

Наибольшую известность Якокка получил в качестве создателя моделей Ford Mustang и Ford Pinto.

"Он был одним из великих руководителей нашей компании и всей автомобильной индустрии", - говорится в сообщении Fiat Chrysler (FCA).

В свою очередь глава Ford Билл Форд отметил неизгладимый след, который Якокка оставил в истории компании, автомобильной отрасли и страны в целом.

"Я всегда буду ценить то, как он вселил в меня уверенность в начале моей карьеры. Он был единственным в своем роде, и нам будет очень его не хватать", - сказал Форд.

 
 
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Один из самых знаменитых топ-менеджеров в истории американской автомобильной промышленности, бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка скончался в возрасте 94 лет в...
 
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