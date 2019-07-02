|
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости и 75-летием освобождения Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил надежду на продолжение взаимовыгодной интеграции в рамках Союзного государства.
"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", - говорится в телеграмме Путина, размещенной на сайте Кремля.
Путин отмечает, что День независимости Беларуси в этом году совпадает с 75-летием освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве", - пишет президент РФ.
Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а все белорусам - благополучия и процветания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил надежду на продолжение взаимовыгодной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)