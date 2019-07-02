Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости и 75-летием освобождения Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил надежду на продолжение взаимовыгодной интеграции в рамках Союзного государства.

"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", - говорится в телеграмме Путина, размещенной на сайте Кремля.

Путин отмечает, что День независимости Беларуси в этом году совпадает с 75-летием освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве", - пишет президент РФ.

Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а все белорусам - благополучия и процветания.