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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости и 75-летием освобождения Беларуси

03.07.2019 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил надежду на продолжение взаимовыгодной интеграции в рамках Союзного государства.

"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", - говорится в телеграмме Путина, размещенной на сайте Кремля.

Путин отмечает, что День независимости Беларуси в этом году совпадает с 75-летием освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве", - пишет президент РФ.

Он пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а все белорусам - благополучия и процветания.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил надежду на продолжение взаимовыгодной...
 
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