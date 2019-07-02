ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

03.07.2019 10:26 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Жаркая и сухая погода спровоцировала вспышку численности американской белой бабочки в ряде районов Гомельщины, насекомое-захватчик угрожает кленам и плодовым деревьям региона.

«В связи со сложившимися погодными условиями, высокой среднесуточной температурой и недостатком осадков в Наровлянском, Хойникском и Брагинском районах отмечена вспышка численности инвазивного чужеродного вида насекомых – американской белой бабочки», - сообщили в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

«Родина вида — Северная Америка, где бабочка распространена от Канады до Мексики. С 1949 года отмечена в Европе, впоследствии расселилась от Франции до Каспийского моря. Преимущественно распространяется не путём естественного перелёта, а транспортными средствами, с тарой, упаковочным материалом, и грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из заражённых регионов», - рассказали в ведомстве.

Одна самка, отметили там, откладывает до 1500 яиц, самки второго поколения более плодовиты: каждая из них откладывает до 2500 яиц. Гусеницы на первых этапах развития бледно-жёлтого цвета, но после каждой линьки темнеют. Гусеница последнего возраста бархатисто-коричневая с чёрными бородавками на теле, по бокам её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета с бородавками оранжевого цвета. Гусеница сильно опушена длинными волосками. Длина взрослой гусеницы достигает 30-35 мм.

Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

«Гусеницы живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, часто оплетая паутиной целые деревья. Насекомые активно поражают клен ясенелистный, а также плодовые деревья. Лёт бабочек начинается перед началом или во время цветения яблони. Бабочки второго поколения летают с середины июля до конца августа», - проинформировали в комитете.

Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

В ведомстве подчеркнули, что в связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год данное насекомое представляет большую опасность, особенно большой вред наносит после появления второго поколения.

Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

По словам специалистов, предотвратить вспышку развития вредителя позволяет выявление насекомого на ранних стадиях развития с повторением обследования каждые 7 дней, обнаруженные гнёзда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

«В связи с невозможностью применения в населенных пунктах химических инсектицидов, Институт леса НАН Беларуси рекомендует использовать разрешенный для применения в Республике Беларусь бактериальный препарат «Лепидоцид»», - сообщили в ведомстве, отметив, что для полного уничтожения необходимо сочетание механического и химического метода, когда единичные гнёзда, оставшиеся после обработки срезаются и сжигаются.

Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

«Облкомитет прогнозирует возможную вспышку развития насекомых-вредителей в текущем и последующих годах и в иных районах области. Территориальными органами Минприроды и райисполкомами на территории Гомельской области будут проводиться контрольные и профилактические мероприятия по недопущению распространения насекомого-вредителя», - проинформировали специалисты.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жаркая и сухая погода спровоцировала вспышку численности американской белой бабочки в ряде районов Гомельщины, насекомое-захватчик угрожает кленам и плодовым...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика