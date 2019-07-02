Многоядная и плодовитая американская бабочка оккупирует Гомельщину

Источник материала: Интерфакс

Жаркая и сухая погода спровоцировала вспышку численности американской белой бабочки в ряде районов Гомельщины, насекомое-захватчик угрожает кленам и плодовым деревьям региона.

«В связи со сложившимися погодными условиями, высокой среднесуточной температурой и недостатком осадков в Наровлянском, Хойникском и Брагинском районах отмечена вспышка численности инвазивного чужеродного вида насекомых – американской белой бабочки», - сообщили в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды .





«Родина вида — Северная Америка, где бабочка распространена от Канады до Мексики. С 1949 года отмечена в Европе, впоследствии расселилась от Франции до Каспийского моря. Преимущественно распространяется не путём естественного перелёта, а транспортными средствами, с тарой, упаковочным материалом, и грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из заражённых регионов», - рассказали в ведомстве.

Одна самка, отметили там, откладывает до 1500 яиц, самки второго поколения более плодовиты: каждая из них откладывает до 2500 яиц. Гусеницы на первых этапах развития бледно-жёлтого цвета, но после каждой линьки темнеют. Гусеница последнего возраста бархатисто-коричневая с чёрными бородавками на теле, по бокам её тела проходит полоса лимонно-жёлтого цвета с бородавками оранжевого цвета. Гусеница сильно опушена длинными волосками. Длина взрослой гусеницы достигает 30-35 мм.





«Гусеницы живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, часто оплетая паутиной целые деревья. Насекомые активно поражают клен ясенелистный, а также плодовые деревья. Лёт бабочек начинается перед началом или во время цветения яблони. Бабочки второго поколения летают с середины июля до конца августа», - проинформировали в комитете.





В ведомстве подчеркнули, что в связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год данное насекомое представляет большую опасность, особенно большой вред наносит после появления второго поколения.





По словам специалистов, предотвратить вспышку развития вредителя позволяет выявление насекомого на ранних стадиях развития с повторением обследования каждые 7 дней, обнаруженные гнёзда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

«В связи с невозможностью применения в населенных пунктах химических инсектицидов, Институт леса НАН Беларуси рекомендует использовать разрешенный для применения в Республике Беларусь бактериальный препарат «Лепидоцид»», - сообщили в ведомстве, отметив, что для полного уничтожения необходимо сочетание механического и химического метода, когда единичные гнёзда, оставшиеся после обработки срезаются и сжигаются.





«Облкомитет прогнозирует возможную вспышку развития насекомых-вредителей в текущем и последующих годах и в иных районах области. Территориальными органами Минприроды и райисполкомами на территории Гомельской области будут проводиться контрольные и профилактические мероприятия по недопущению распространения насекомого-вредителя», - проинформировали специалисты.