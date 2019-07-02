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Гомель и Воронеж стали побратимами

03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гомель и Воронеж стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и глава Воронежа Вадим Кстенин, сообщается на сайте посольства Беларуси в России.

Сотрудничество между Гомелем и российскими городами развивается в сферах экономики, образования, культуры, на долю российских городов-побратимов приходится 60% товарооборота Гомеля с РФ, отметил Кириченко.

По мнению главы Воронежа, начать новейшую историю взаимоотношений между двумя городами следует с обмена бизнес-миссиями.

Породнение российского и белорусского городов связано с именем уроженца Гомеля Героя Советского Союза генерал-майора Александра Лизюкова. В 1942 году он командовал 5-й танковой армией, наносившей контрудар по группировке немецких войск, наступавшей на Воронеж.

Первыми городами-побратимами стали Сталинград и английский Ковентри. Породнение городов стало традицией во всем мире.



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Теги: Гомель
 
 
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На долю российских городов-побратимов приходится 60% товарооборота Гомеля с РФ.
 
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