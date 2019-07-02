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Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости

Начались праздничные мероприятия у Кургана Славы — одной из главных площадок праздника.

В 10.00 здесь состоялся торжественный митинг, который продолжился парадом военной техники и войск Гродненского гарнизона. Отдельным пунктом праздничного парада стал плац-концерт роты почетного караула. Вместе с тем, организаторы позаботились и о наполнении программы интерактивными элементами — рядом с локацией развернулась площадка гастрономического фестиваля с эксклюзивной тематикой: здесь зрители могут отведать свежеиспеченный солдатский хлеб и, конечно же, солдатскую кашу.
 
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости

Чтобы максимально насытить программу праздника на площадке у Кургана Славы на протяжении дня на сцене будут выступать военный оркестр и оркестры города Гродно. К слову, именно здесь в 22.00 пройдет республиканская акция «Споем гимн вместе», а красочный праздничный салют раскрасит ночное небо в 22:20.

Другой локацией с разнообразными развлечениями станет площадь Ленина: с полудня тут начнет работу «арт-кафе» под открытым небом, которое будет ждать гостей на протяжении всего дня; в то же время на сцене будет выступать камерный оркестр ГУК «Гродненская капелла» ГУ «Гродненского городского цента культуры», а также кавер-группы нашего города.
 
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости

 

Вообще же, программа очень насыщенная — от импровизированного «Арбата» на улице Советской до локаций, площадок, интерактивов и небольших культурных и развлекательных проектов по всему центру города, а также в микрорайонах Гродно. Отдельной изюминкой станет областная акция «Вальс Победы», которая одновременно в 14:00 пройдет и в Гродно на нескольких площадках и в районных центрах. Примерно в это же время стоит поднять глаза к небу — над центром Гродно символично пролетит одна из легенд 20 века самолет АН-2, а парашютисты Гродненского аэроклбуа проведут выступление прямо в полете. Иными словами, оставаться дома — упущение, непременно надо все увидеть своими глазами.
 
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
Военный парад, десятки интерактивных площадок, «Вальс Победы» и пролет АН-2. Как Гродно празднует День Независимости
 
Служба информации «ГП»
Фото: Артем ТУРЛАЙ и Вадим ГОЛОТИК, видео СБ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Начались праздничные мероприятия у Кургана Славы — одной из главных площадок праздника. В 10.00 здесь состоялся торжественный митинг, который продолжился парадом...
 
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