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Хотимщина празднует День Независимости Республики Беларусь

03.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Жители и гости Хотимского района вместе со всеми земляками сегодня празднуют главный праздник страны. Традиционно старт мероприятиям дал митинг у Братской могилы, где участники торжества почтили память предков, которые и завоевали мир для современников. Также в этот день труженики и активисты общественных организаций были поощрены за самоотверженный труд. Кроме того, десять семей получили ключи от квартир в новом доме, который сдали в эксплуатацию строители накануне праздника.Хотимщина празднует День Независимости Республики Беларусь

Завершится торжество акцией «Споем гимн вместе».

Хотимщина празднует День Независимости Республики Беларусь

 

 
 
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Жители и гости Хотимского района вместе со всеми земляками сегодня празднуют главный праздник страны. Традиционно старт мероприятиям дал митинг у Братской...
 
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