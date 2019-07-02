Хотимщина празднует День Независимости Республики Беларусь

Источник материала: Новости Хотимска

Жители и гости Хотимского района вместе со всеми земляками сегодня празднуют главный праздник страны. Традиционно старт мероприятиям дал митинг у Братской могилы, где участники торжества почтили память предков, которые и завоевали мир для современников. Также в этот день труженики и активисты общественных организаций были поощрены за самоотверженный труд. Кроме того, десять семей получили ключи от квартир в новом доме, который сдали в эксплуатацию строители накануне праздника.



Завершится торжество акцией «Споем гимн вместе».



