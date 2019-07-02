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Хотимщина празднует День Независимости Республики Беларусь
03.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Жители и гости Хотимского района вместе со всеми земляками сегодня празднуют главный праздник страны. Традиционно старт мероприятиям дал митинг у Братской могилы, где участники торжества почтили память предков, которые и завоевали мир для современников. Также в этот день труженики и активисты общественных организаций были поощрены за самоотверженный труд. Кроме того, десять семей получили ключи от квартир в новом доме, который сдали в эксплуатацию строители накануне праздника.
Завершится торжество акцией «Споем гимн вместе».
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Жители и гости Хотимского района вместе со всеми земляками сегодня празднуют главный праздник страны. Традиционно старт мероприятиям дал митинг у Братской...
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