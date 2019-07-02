Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Источник материала: Слуцк Город





Судя по реакции случчан, массовая театрализированная постановка «Освобождение», в ходе которой была показана история и ужасы фашистской оккупации на белорусской земле, мало кого оставили равнодушным.

В представлении были лаконично показаны зверства «немцев», тяготы мирных жителей под оккупацией, деятельность партизан и бои по освобождению. В мероприятии задействовали пиротехнику, ретро-автомобиль и мотоцикл, и даже немецкий танк, который грозно «рычал» двигателем и вёл огонь из пулемёта.

«Такого в Слуцке ещё не было» и «наконец-то город стал культурно развиваться», писали случчане во время прямого эфира в Instagram SlutskGorod.

За постановкой следили участники Великой Отечественной войны, руководство Слуцкого района и не менее тысячи случчан. После завершения действа зрители долго аплодировали.

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Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by