ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

03.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Судя по реакции случчан, массовая театрализированная постановка «Освобождение», в ходе которой была показана история и ужасы фашистской оккупации на белорусской земле, мало кого оставили равнодушным.

В представлении были лаконично показаны зверства «немцев», тяготы мирных жителей под оккупацией, деятельность партизан и бои по освобождению. В мероприятии задействовали пиротехнику, ретро-автомобиль и мотоцикл, и даже немецкий танк, который грозно «рычал» двигателем и вёл огонь из пулемёта.

«Такого в Слуцке ещё не было» и «наконец-то город стал культурно развиваться», писали случчане во время прямого эфира в Instagram SlutskGorod.

За постановкой следили участники Великой Отечественной войны, руководство Слуцкого района и не менее тысячи случчан. После завершения действа зрители долго аплодировали.

   Будет дополнено

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Плакали и аплодировали. Как в Слуцке прошла постановка «Освобождение»

Фотографии и видео добавляются

Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по реакции случчан, массовая театрализированная постановка «Освобождение», в ходе которой была показана история и ужасы фашистской оккупации на белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотимщина празднует День Независимости Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика