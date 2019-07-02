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Вторая чемпионка? Посмотрите, как выглядит младшая сестра Алины Загитовой
Источник материала: СТВ
Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свою младшую сестру.
Снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Младшую сестру спортсменки зовут Сабина. Девочке 11 лет. Она пошла по стопам старшей сестры и стала заниматься фигурным катанием.
Ранее Алина Загитова рассказывала, что сестра мотивирует ее кататься лучше, так как она знает, что юная фигуристка смотрит все ее выступления, поэтому чувствует ответственность и перед ней на турнирах.
В 2019 году Алина Загитова завоевала золото чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. А сейчас спортсменка принимала участие в ледовых шоу в Японии. Она поблагодарила болельщиков, которые приветствовали ее и с которыми весело и душевно.
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Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свою младшую сестру. Снимок спортсменка опубликовала на своей странице в...
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