 Вторая чемпионка? Посмотрите, как выглядит младшая сестра Алины Загитовой

Источник материала: СТВ

Новости России. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свою младшую сестру.

Снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Младшую сестру спортсменки зовут Сабина. Девочке 11 лет. Она пошла по стопам старшей сестры и стала заниматься фигурным катанием.

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Фото: instagram.com/azagitova

Ранее Алина Загитова рассказывала, что сестра мотивирует ее кататься лучше, так как она знает, что юная фигуристка смотрит все ее выступления, поэтому чувствует ответственность и перед ней на турнирах.

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В 2019 году Алина Загитова завоевала золото чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. А сейчас спортсменка принимала участие в ледовых шоу в Японии. Она поблагодарила болельщиков, которые приветствовали ее и с которыми весело и душевно.



Фото: instagram.com/azagitova