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Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

03.07.2019 11:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит с большим размахом. Центральным событием 3 июля станет военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действо на проспекте Машерова начнется в 21 час с пролета авиации.

Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

В воздушном параде – полсотни вертолетов и самолетов, все типы машин, которые стоят на вооружении военно-воздушных сил Беларуси.

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В небе над Минском свое мастерство также покажут и российские летчики. А вот пешую часть парада традиционно откроют суворовцы, перед трибунами пронесут штандарты трех фронтов, освобождавших Беларусь.

Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

Максат Рахимдинов, командир знаменной группы РПК Вооруженных Сил Кыргызстана:
Не первый раз участвуем в таких парадах, до этого тоже участвовали – в 2010, 2015 годах.

А в 22.00 небо над белорусскими городами украсит праздничный салют. Завершит торжественный вечер акция «Споем гимн вместе».

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Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

Люди в материале: Максат Рахимдинов
 
 
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Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит с большим размахом. Центральным событием 3 июля станет военный парад, сообщили в программе...
 
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