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Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Поклонники королевской семьи заметили, как принц Гарри проигнорировал слова Меган Маркл на бейсбольном матче, который они посетили вместе.
На видео запечатлен момент, когда герцогиня обращается к супругу, но он настолько увлечен беседой с кем-то, что не обратил внимания на жену. Заметив, что она разговаривает сама с собой, Меган Маркл улыбнулась и продолжила молча наблюдать за игрой.
Этот момент стали обсуждать в соцсетях.
Некоторые отметили, что это не первый случай, когда принц Гарри не обращает внимание на слова супруги. Однаок большинство все же отметило, что он мог просто не услышать ее слова из-за гула на стадионе и не стоит придавать этой ситуации столько значения.
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Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему
Новости Великобритании. Поклонники королевской семьи заметили, как принц Гарри проигнорировал слова Меган Маркл на бейсбольном матче, который они посетили...
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