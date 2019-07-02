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Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему

03.07.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Поклонники королевской семьи заметили, как принц Гарри проигнорировал слова Меган Маркл на бейсбольном матче, который они посетили вместе. 

Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему
Фото: Getty Images

На видео запечатлен момент, когда герцогиня обращается к супругу, но он настолько увлечен беседой с кем-то, что не обратил внимания на жену. Заметив, что она разговаривает сама с собой, Меган Маркл улыбнулась и продолжила молча наблюдать за игрой. 

Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему
Источник: The Sun

Этот момент стали обсуждать в соцсетях.  

Неловкий момент на глазах у публики. Принц Гарри проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему
Фото: Getty Images

Некоторые отметили, что это не первый случай, когда принц Гарри не обращает внимание на слова супруги. Однаок большинство все же отметило, что он мог просто не услышать ее слова из-за гула на стадионе и не стоит придавать этой ситуации столько значения.  

Ранее эксперт по языку тела рассказал, как изменились отношения между Меган Маркл и принцем Гарри после рождения сына (читать далее).  

Люди в материале: Меган Маркл, Принц Гарри
 
 
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Новости Великобритании. Поклонники королевской семьи заметили, как принц Гарри проигнорировал слова Меган Маркл на бейсбольном матче, который они посетили...
 
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