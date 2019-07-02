Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями

Источник материала: Ивьевский край

Мы стоим на пороге 575-летия нашего города, и эта дата приурочена к празднику освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – Дню Независимости. С каждым годом время все больше отделяет нас от тех, героических и трагических, событий минувших дней, но остается память о пережитом, которая передается из поколения в поколение.

Способов передачи этой памяти – бесчисленное множество, но мы поговорим о книгах. Ведь слово писателя на войне и о войне трудно переоценить; Меткое, разящее, возвышающее слово, стихотворение, яркий героический образ бойца или командира - они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе, а сейчас вызывают отклик и в наших сердцах.

Мы спросили у наших читателей: для чего нужно читать книги о Великой Отечественной войне и какое произведение произвело на них неизгладимое впечатление?

Иван Гойдь:





«Великая Отечественная война – это страница истории нашей страны, а историю своего государства должен знать каждый гражданин. Я считаю, что книги о войне читать просто необходимо и молодому поколению, и людям постарше. Раньше информация о тех событиях была представлена несколько «однобоко» и максимально политизировано, сейчас же мы можем посмотреть на те же события под другим углом.

Первую книгу о войне я прочел, наверное, в классе 5-м. Это была «Альпийская баллада» Василия Быкова. В том возрасте я, наверное, понимал не все, но очень сочувствовал героям, проникся их болью, переживаниями и чувствами.

Очень хорошая одна из первых повестей о войне «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Книга написана правдиво человеком, непосредственно принимавшем участие в боях за Сталинград в должности заместителя командира саперного батальона. Эта повесть о войне, как она есть: без фанфар и фальши.

Еще рекомендую к прочтению книги таких авторов как Иван Стаднюк, Иван Шамякин, Иван Новиков, Иван Науменко, Борис Саченко, Виктор Астафьев, Алексей Карпюк».

Жанна Станчик:





«Мы живем в относительно мирное время и, к счастью, не можем ощутить на себе все трудности, с которыми сталкивались люди, пережившие войну. Именно благодаря книгам мы хотя бы отдаленно способны соприкоснуться с ужасами происходящего на полях сражений. Особенно искренними выглядят те произведения, которые написаны авторами, непосредственно участвующими в войне.

В свое время меня сильно впечатлила повесть Бориса Васильева «В списках не значился». В ней рассказывается о героической обороне Брестской крепости, которая подверглась бомбардировке в первое же военное утро. Вражеские войска перешли в наступление, двигались по советской земле дальше, а у них в тылу осталась непокоренная крепость. Герой повести – молоденький лейтенант Николай Плужников, который только поздно вечером прибыл на место службы, его даже не успели занести в списки офицерского состава. Вместе с другими людьми он остается в крепости и не сдается врагу. Когда все, с кем он воевал против врага, погибли, Плужников один продолжает сопротивление. Пронзителен последний эпизод повести. Измученный, израненный лейтенант идет сквозь строй фашистов, а те снимают перед советским воином фуражки.

Читая эту книгу, больше понимаешь о мужестве и стойкости, преданности Родине, готовности защищать ее до последней капли крови».

Юлия Драбович:





«По сути, вся история человечества представляет собой череду войн, предпосылки которых компактно умещаются в короткие паузы мира. Поэтому изучать историю, игнорируя ее военные этапы, невозможно. Причем, для этого не обязательно читать документальные книги о войне. Даже в художественных произведениях мы находим очень детальные описания событий военных действий, ведь в своем большинстве они основываются на реальных событиях. Благодаря таким книгам можно узнать о многих исторических фактах через призму интересного сюжета и ярких образов. Например, роман «Кукла» Геннадия Черкашина не является научным трудом и не показывает события во всей своей ужасающей полноте. При этом данное произведение достоверно передает дух той эпохи и открывает завесу такого исторического события, как блокада Ленинграда, через личную историю одной семьи.