ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Мы стоим на пороге 575-летия нашего города, и эта дата приурочена к празднику освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – Дню Независимости. С каждым годом время все больше отделяет нас от тех, героических и трагических, событий минувших дней, но остается память о пережитом, которая передается из поколения в поколение.
Способов передачи этой памяти – бесчисленное множество, но мы поговорим о книгах. Ведь слово писателя на войне и о войне трудно переоценить; Меткое, разящее, возвышающее слово, стихотворение, яркий героический образ бойца или командира - они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе, а сейчас вызывают отклик и в наших сердцах.
Мы спросили у наших читателей: для чего нужно читать книги о Великой Отечественной войне и какое произведение произвело на них неизгладимое впечатление?

Иван Гойдь:

Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями

«Великая Отечественная война – это страница истории нашей страны, а историю своего государства должен знать каждый гражданин. Я считаю, что книги о войне читать просто необходимо и молодому поколению, и людям постарше. Раньше информация о тех событиях была представлена несколько «однобоко» и максимально политизировано, сейчас же мы можем посмотреть на те же события под другим углом.
Первую книгу о войне я прочел, наверное, в классе 5-м. Это была «Альпийская баллада» Василия Быкова. В том возрасте я, наверное, понимал не все, но очень сочувствовал героям, проникся их болью, переживаниями и чувствами.
Очень хорошая одна из первых повестей о войне «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Книга написана правдиво человеком, непосредственно принимавшем участие в боях за Сталинград в должности заместителя командира саперного батальона. Эта повесть о войне, как она есть: без фанфар и фальши.
Еще рекомендую к прочтению книги таких авторов как Иван Стаднюк, Иван Шамякин, Иван Новиков, Иван Науменко, Борис Саченко, Виктор Астафьев, Алексей Карпюк».

Жанна Станчик:

Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями

«Мы живем в относительно мирное время и, к счастью, не можем ощутить на себе все трудности, с которыми сталкивались люди, пережившие войну. Именно благодаря книгам мы хотя бы отдаленно способны соприкоснуться с ужасами происходящего на полях сражений. Особенно искренними выглядят те произведения, которые написаны авторами, непосредственно участвующими в войне.
В свое время меня сильно впечатлила повесть Бориса Васильева «В списках не значился». В ней рассказывается о героической обороне Брестской крепости, которая подверглась бомбардировке в первое же военное утро. Вражеские войска перешли в наступление, двигались по советской земле дальше, а у них в тылу осталась непокоренная крепость. Герой повести – молоденький лейтенант Николай Плужников, который только поздно вечером прибыл на место службы, его даже не успели занести в списки офицерского состава. Вместе с другими людьми он остается в крепости и не сдается врагу. Когда все, с кем он воевал против врага, погибли, Плужников один продолжает сопротивление. Пронзителен последний эпизод повести. Измученный, израненный лейтенант идет сквозь строй фашистов, а те снимают перед советским воином фуражки.
Читая эту книгу, больше понимаешь о мужестве и стойкости, преданности Родине, готовности защищать ее до последней капли крови».

Юлия Драбович:

Война “глядит” сквозь книжные страницы. Интервью с читателями

«По сути, вся история человечества представляет собой череду войн, предпосылки которых компактно умещаются в короткие паузы мира. Поэтому изучать историю, игнорируя ее военные этапы, невозможно. Причем, для этого не обязательно читать документальные книги о войне. Даже в художественных произведениях мы находим очень детальные описания событий военных действий, ведь в своем большинстве они основываются на реальных событиях. Благодаря таким книгам можно узнать о многих исторических фактах через призму интересного сюжета и ярких образов. Например, роман «Кукла» Геннадия Черкашина не является научным трудом и не показывает события во всей своей ужасающей полноте. При этом данное произведение достоверно передает дух той эпохи и открывает завесу такого исторического события, как блокада Ленинграда, через личную историю одной семьи.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы стоим на пороге 575-летия нашего города, и эта дата приурочена к празднику освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – Дню...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игрок «Реала» отказался пройти тест на алкоголь и остался без прав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика