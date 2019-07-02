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В Кремле объяснили гостайной невозможность обнародовать детали гибели подводников
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.
«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных. Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается», – сказал Песков ТАСС.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимиру Путину незамедлительно доложили о пожаре на подлодке.
«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – ответил Песков в ответ вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.
Ранее Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совешание с членами комиссии по установлению причин пожара.
Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Сообщалось, что они служили в войсковой части в Петергофе.
В качестве возможных причин эксперты называли замыкание в электроустановках и взвыв газа.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.
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