В Кремле объяснили гостайной невозможность обнародовать детали гибели подводников

«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных. Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается», – сказал Песков ТАСС.





Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимиру Путину незамедлительно доложили о пожаре на подлодке.





«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – ответил Песков в ответ вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.





Ранее Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совешание с членами комиссии по установлению причин пожара.









Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.





Президент РФ Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Сообщалось, что они служили в войсковой части в Петергофе.





В качестве возможных причин эксперты называли замыкание в электроустановках и взвыв газа.