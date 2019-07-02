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В Кремле объяснили гостайной невозможность обнародовать детали гибели подводников

03.07.2019 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.

«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных. Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается», – сказал Песков ТАСС.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимиру Путину незамедлительно доложили о пожаре на подлодке.

«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – ответил Песков в ответ вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.

Ранее Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совешание с членами комиссии по установлению причин пожара.


Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Сообщалось, что они служили в войсковой части в Петергофе.

В качестве возможных причин эксперты называли замыкание в электроустановках и взвыв газа.

 
 
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью подводников не будет обнародована, так как является гостайной.
 
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